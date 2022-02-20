نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تنظيف القولون من البراز المتحجر والبطن من السموم والدهون في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك أكثر من طريقة لتنظيف القولون والتخلص من الدهون المتحجرة فيه، وهو ما يعمل على تنظيم عملية الهضم بشكل أفضل، ولذلك ينصح بتناول تلك المشروبات بانتظام من قبل الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون.

وصفة تنظيف القولون وتفتيت الدهون المتحجرة

تتعدد الوصفات التي تساعد على تنظيف القولون والتخلص من أي مخلفات موجودة به، وفيما يلي سنتعرف على أهم تلك الوصفات:

الشمندر

يعد أحد أهم مصادر الألياف، والتي تعمل على التحسين من عملية الهضم، والحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء، ويتميز بتأثيره الفعال في تطهير القولون والتقليل من الإمساك، وخفض مستوى الجلوكوز في الدم.

عصير الرمان

الكثير من الدراسات الحديثة توصلت إلى إمكانية السيطرة على مرض سرطان القولون وتطوره من خلال بعض المكونات الغذائية النشطة، والتي يعد عصير الرمان أهمها، وذلك لاحتوائه على الفلافونيدات والفينولات بنسب عالية، وهو ما يساعد في التقليل من انتشار السرطان في القولون، والقضاء على الالتهابات الموجودة به.

نصائح لتنظيف القولون

تنظيف القولون يمكن القيام به في المنزل بشكل فعال من خلال اتباع بعض النصائح، والتي سنتعرف عليها فيما يلي:

شرب المياه بكميات كافية

الانتظام على تناول المياه بكميات كافية يعد من أكثر الطرق الفعالة لتنظيم عملية الهضم، ولذلك ينصح بتناول المياه بكميات تتراوح ما بين 6 إلى 8 أكواب مياه باليوم الواحد.

تناول المياه المالحة

للمياه المالحة تأثير فعال في الحفاظ على صحة القولون، كما تقلل من الإمساك بشكل كبير، فمن الممكن تناول ملعقتين صغيرتين يوميًا على الريق من الماء الممزوج بالملح قبل تناول الطعام.

تنظيف القولون بالأعشاب

هناك الكثير من أنواع الأعشاب التي تساعد على التهدئة من الاضطرابات الموجودة بالقولون العصبي، والتخلص من التقرحات والغازات، ومن أهم تلك الأعشاب (أوراق النعناع، وثمار الشمرة، وبذر الكتان، وأزهار البابونج).