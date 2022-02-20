بسكويت التمر الملفوف.. أسهل طريقة لعمل البسكويت بالعجوة في البيت أحلى من المخابز

طريقة عمل البسكويت بالعجوة، يعد بسكويت العجوة من أفضل أنواع البسكويت اللذيذة المذاق ومرتفعة القيمة الغذائية نظرا لاحتوائه على التمر المعروف بفوائده العديدة والذي يمكن أن تصنيعيه بنفسك فى المنزل وتقدميه إلى أطفالك طازجا بدلا من شراءه جاهز لضمان جودته وخلوه من أي مواد حافظة مثل الذي يصنع فى شركات البسكويت الجاهزة، فتستطيعي عن طريق خطوات بسيطة ودقائق معدودة تحضير أشهى بسكويت بالعجوة هش القوام يصعب تفريقه عن الجاهز، فتعرفي على طريقة إعداده خطوة بخطوة.

طريقة عمل البسكويت بالعجوة

مكونات بسكويت العجوة:

3 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

نصف كوب سكر بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب سمن.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ربع كوب حليب.

رشة ملح.

حشوة التمر:

نصف كيلو معجون التمر.

3 ملعقة كبيرة زبدة طرية.

قرفة حسب الرغبة.

خطوات تحضير بسكويت العجوة