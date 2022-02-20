نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت التمر الملفوف.. أسهل طريقة لعمل البسكويت بالعجوة في البيت أحلى من المخابز في المقال التالي
طريقة عمل البسكويت بالعجوة، يعد بسكويت العجوة من أفضل أنواع البسكويت اللذيذة المذاق ومرتفعة القيمة الغذائية نظرا لاحتوائه على التمر المعروف بفوائده العديدة والذي يمكن أن تصنيعيه بنفسك فى المنزل وتقدميه إلى أطفالك طازجا بدلا من شراءه جاهز لضمان جودته وخلوه من أي مواد حافظة مثل الذي يصنع فى شركات البسكويت الجاهزة، فتستطيعي عن طريق خطوات بسيطة ودقائق معدودة تحضير أشهى بسكويت بالعجوة هش القوام يصعب تفريقه عن الجاهز، فتعرفي على طريقة إعداده خطوة بخطوة.
طريقة عمل البسكويت بالعجوة
مكونات بسكويت العجوة:
3 كوب دقيق.
2 ملعقة كبيرة نشا.
2 ملعقة كبيرة حليب بودر.
نصف كوب سكر بودر.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
كوب سمن.
بيضة.
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
ربع كوب حليب.
رشة ملح.
حشوة التمر:
نصف كيلو معجون التمر.
3 ملعقة كبيرة زبدة طرية.
قرفة حسب الرغبة.
خطوات تحضير بسكويت العجوة
- احضري وعاء عميق نضع به السمن والسكر البودر وباستخدام المضرب الكهربائى اخفقي المكونات جيدا حتى تندمج مع بعضها لمدة لا تقل عن 4 دقائق إلى أن تأخذ اللون الأبيض ويصبح القوام كريمي.
- أضيفي البيضة والفانيليا السائلة إلى الخليط واستكملي الخفق حتى تتجانس المكونات.
- احضري وعاء أخر اخلطي به الدقيق المنخول واللبن البودر والنشا والبيكنج بودر ورشة ملح وقلبي المكونات معا بواسطة ملعقة حتى تتداخل مع بعضها.
- ضعي الخليط السائل إلى خليط الدقيق واعجني المكونات معا باليد حتى تتماسك وأضيفي اللبن تدريجيا واستمري فى العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- يفضل تغطية العجينة بكيس بلاستيكي وإدخالها إلى الثلاجة ربع ساعة لكى ترتاح.
- اخلطي العجوة مع الزبدة والقرفة فى وعاء واعجني المكونات معا باليد حتى تحصلي على معجون ناعم وطري.
- قسمي العجينة إلى أجزاء وقومى بأخذ كل جزء وفرده على شكل مستطيل طويل.
- خذي كل جزء من معجون العجوة وشكليها إلى أصابع طويلة ثم ضعيها فى منتصف العجين بشكل طولى.
- اضغطي على أصابع العجوة لفردها قليلا.
- اغلقي جانبي العجين على العجوة جيدا ثم اضغطي على طول العجين قليلا لفردها.
- اضغطي بالشوكة على طول العجين من المنتصف لتشكيل البسكويت مثل الجاهز.
- قطعي مستطيل العجين إلى أجزاء بسكويت صغيرة.
- كرري تلك الخطوات مع باقي أجزاء العجين حتى تنتهى.
- احضري صينية فرن مدهونة بالسمن ورصي بها جميع قطع البسكويت.
- ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 190 حتى يتحمر البسكويت ويأخذ اللون الذهبي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ