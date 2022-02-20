نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل شوكولاته باونتي في المنزل بكل سهولة ومقادير سهلة جدًا هتقومي تعمليها حالا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل شوكولاته باونتي في المنزل بكل سهولة ومقادير سهلة جدًا هتقومي تعمليها حالا، شكولاته باونتي تعتبر من الحلويات التي يفضلها جميع الأشخاص سواء كان كبار أو صغار ويجب أن نشير أن شكولاتة باونتي تعتبر من الوصفات التي يفضلها جميع الأشخاص ويرغبون دائما في تناولها بجانب العديد من المشروبات الرائعة.

كما يجب الإشارة أنها تعتبر من أشهر أنواع الشكولاتات التي تكون غالية الثمن، لذلك ترغب جميع الأمهات في البحث عن طريقة عمل الشكولاتة في المنزل فهي تحتاج إلى بعض الخطوات السهلة والبسيطة للغاية كما تعتبر من الحلويات الغربية التي لها شهرة عالية للغاية في جميع انحاء العالم.

يجب الإشارة أن شكولاتة باونتي تحتوي على قيمة غذائية عالية للغاية مفيد لجميع الأطفال كما أنها طبقة من الشكولاتة محشوة بجوز الهند وبالطبع غنية بالسعرات الحرارية أيضا، كما يمكنكم عملها في المنزل بسكب بسيط للغاية، تابعوا معانا طريقة عمل الشوكولاته بكل سهولة في المنزل.

عمل شوكولاته باونتي في المنزل

يجب أن نشير أن هناك العديد من أنواع الشكولاتة في السوق ولكن يجب أن نشير أن شكولاتة باونتي تعتبر الأكثر مبيعا في الوقت الحالي لذلك تبحث جميع ربات البيوت عن طريقة تحضيرها في المنزل دون شرائها من المتاجر أو السوبر ماركت وسوف نقدم لكم خلال السطور القادمة المقادير المطلوبة لتحضير شكولاتة باونتي:

علبة حليب كبيرة.

خمسة أكواب من جوز الهند الناعم.

نصف كيلو شوكولاتة.

ملعقة صغيرة من النشا.

بعض الملح

طريقة تحضير شكولاتة باونتي بالمنزل

يمكنكم عمل شكولاتة باونتي بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: