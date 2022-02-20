ب2 كوب دقيق أصنعي الباتيه المحشي بالشوكولاتة بأقل المقادير بطعم هش وطري ولذيذ

تبحث العديد من السيدات عن طريقة مختلفة وجديدة وسهلة لعمل الباتيه لأن الباتيه يعد من المعجنات اللذيذة التي يمكننا تناولها في العديد من الأوقات بالإضافة إلى أنه خفيف وسهل الهضم، حيث يعمل هذا الباتيه على إشباع المعدة بشكل كبير بالإضافة إلى أنه يمكننا تناوله في العديد من الأوقات مثل تناوله في وجبات الإفطار مع العصائر او الحليب وغيرها من المشروبات الأخرى المتعددة، ويعتبر الباتيه من المعجنات المتعددة الحشوات حيث يمكننا حشوه بالجبنة بمختلف أنواعها مثل الجبنة الكريمي أو الجبنة الرومي وغيرها من الأنواع الأخرى من الجبن.

وكذلك يمكننا تناوله بحشوة الشيكولاتة أو الكريمة وغيرها من الحشوات المختلفة اللذيذة، ومن أشهر الحشوات الشهيرة التي نقوم بتناولها هي الباتيه بحشوة الجبنة والشيكولاتة، ونلاحظ العديد من الناس عندما يرغبون بتناول الباتيه يقومون بشرائه من محلات المخبوزات أو من المحلات التجارية ويجب علينا أن نقوم بتجنب شراء وتناول هذا الباتيه من هذه المحلات لأننا من المحتمل أن نصاب بالعديد من الأمراض.

نتيجة إحتواء هذا الباتيه المباع المحتوي على العديد من المواد الحافظة التي تعمل على تدهور صحتنا وعلينا بأن نقوم بإعداد هذا الباتيه في المنزل، وسوف نقدم إليكي أبسط طريقة لعمل الباتيه بحشوة الشيكولاتة للحصول على الطعم اللذيذ في النهاية مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من المحلات التجارية وعليكي الإلتزام بمكونات وطريقة التحضير الوصفة التي سوف نقدمها إليكي.

مكونات الباتيه بالشوكولاته

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

ثلاث حبات من البيض.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل الباتيه بالشوكولاته