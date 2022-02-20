نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشيه على شعرك يطول بجنون لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ولن يتساقط ,ينبت الفراغات ويحارب الصلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفراغات التي تظهر على الشعر من أبرز المشاكل التي تعاني منها العديد من السيدات وربما تكون هذه المشكلة تظهر بشكل أكبر عند الرجال ولكن عندما تظهر عند النساء يكون من الصعب التخلص منها كما أنها تكون من المشاكل المحرجة جدا عند النساء ‏ويحاولن دائما التخلص منها بشتى الطرق ‏وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخلص على هذه الفراغات حتى يتم تحفيز نمو الشعر في هذه الأماكن وزيادة الشعر بشكل كبير من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق الطبيعية التي يتم من خلال ها زيادة تحفيز نمو الشعر في الأماكن التي تحتوي على فراق داخل فروة الشعر ونتحدث عن المكونات التي تساعد على ذلك بالتفصيل.

مكونات ضعيها لشعرك للتخلص من الفراغات

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي تساعد على التخلص من الفراغات التي تكون موجودة في الشهر وهذه المكونات فعالة جدا لعلاج هذه الفراغات ومن أبرز هذه المكونات عصير البصل الذي يساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل كبير في ما يلي سنتحدث عن طريقة استخدام ماء البصل:

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أولا لابد من تحضير مع البصل بشكل جيد رغم انه له رائحة كريها لا يمكن تحملها إلى أنه تعال جدة للتخلص من الفراغات الموجودة في الشعر والرائحة ستنتهي تمام بعد غسل الشعر.

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‏ أولا نحضر بصلة كبيرة نقوم به تقطيع البصل إلى قطع صغيرة بعد ذلك نقوم بعصر البصل باستخدام اليدين بعد ذلك نضع الماء الذي يخرج من البصل على فروة الشعر ونترك البصل على فروة الشعر لمدة ‫1\4‬ ساعة تقريبا بعد ذلك نقوم بغسل الشعر.‬

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طرق تطويل الشعر بسرعة الصاروخ

ماء البطاطس أيضا من الأشياء التي تعطي نتيجة قريبة من نتيجة ماء البصل ولكن نتيجة ماء البصل تكون أقوى ، من أبرز الأشياء التي تعمل أيضا على تحفيز نمو الشعر في الأماكن التي تنتشر في الفراغ هي طريقة تدليك فروة الرأس أثناء استخدام ماء البصل ويمكن أيضا ‏استخدام بعض الزيوت الطبيعية الأخرى مثل زيت النعناع زيت الروز ماري وزيت الزيتون وتدليك المكان الذي يحتوي على الفراغات باستخدام هذه الزيوت حتى تعمل هذه الزيوت على تحفيز نمو شعر والتخلص من الفراغات نهائيا.

تطويل الشعر هو حلم كل الفتيات لذلك يمكنك الحصول على شعر طويل باستخدام وصغة زيت الزيتون والثوم فهي وصغة مشهوره جدا تساعد بقوة في تطويل الشعر بجنون ويمكن استعمال هذه الوصفة عن طريقة قومي بوضع خمس فصوص من الثوم على نصف ملعقة زيت زيتون وقومي بدهن الشعر جيدا من الجذور وسوف تلاحظين الفرق في شعرك وطوله بسرعة الصاروخ