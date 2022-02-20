نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى من المخابز.. العيش الفينو أخف وألذ خبز للسندويتشات بدون بيض وبطريقة مختصرة في المقال التالي
طريقة عمل العيش الفينو، يعد العيش الفينو من المخبوزات الأساسية التي تحتاج إليها كل الأسر ولا يمكن الاستغناء عنه من أجل إعداده فى وجبة الفطار أو عمله سندويتشات لأخذها للمدرسة أو العمل، ومع الاستعداد لموسم المدارس تبحث بعض السيدات عن طريقة تحضير العيش الفينو فى المنزل لضمان نظافته وجودته وتوفير الكثير من التكاليف، فيمكنك بكمية قليلة من الدقيق إعداد أكثر من 20 رغيفا بمذاق رائع، لذلك نقدم طريقة تحضير عجينة العيش الفينو وخبزه فى المنزل بقوام هش وجودة لا تقل عن أصحاب المخابز.
طريقة عمل العيش الفينو
نصف كيلو دقيق مخبوزات.
2 ملعقة كبيرة لبن بودر.
2 ملعقة كبيرة زبدة.
2 ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة كبيرة خميرة فورية.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
ملعقة صغيرة ملح.
كوب ونصف ماء دافئ.
لدهن الوجه.
2 ملعقة كبيرة لبن بودر.
ملعقة صغيرة سكر.
رشة قهوة سريعة الذوبان.
3 ملعقة كبيرة ماء.
سمسم أبيض.
خطوات تحضير العيش الفينو
- نضع الدقيق المنخول والسكر والبيكنج بودر والملح والخميرة فى وعاء العجان الكهربائى ونقوم بالخفق لمدة دقيقتين.
- نضف الماء الدافئ إلى الخليط تدريجيا مع استمرار الخفق لمدة عشر دقائق.
- نضف الزبدة الطرية إلى العجان واستكملي الخفق 4 دقائق أخرى حتى نحصل على عجينة مطاطية.
- نحضر وعاء عميق ونضع به العجين وندهنه بالزيت من أعلى ومن أسفل.
- نغطى الوعاء بكيس بلاستيكي وفوقه فوطة ونضعه فى مكان دافئ حتى يتخمر العجين ويتضاعف حجمه.
- نلم العجين باليد لإخراج الهواء الذي بداخله ثم نشكل العجين على شكل كور متساوية متوسطة الحجم.
- نغطى العجين بفوطة مرة أخرى ونتركها ربع ساعة لكى ترتاح.
- نأخذ كل كورة وباستخدام النشابة نفرد العجين بشكل طولى.
- نقوم بلف العجين على شكل رول ونغلق حوافه جيدا .
- نكرر نفس الخطوة حتى ننتهي من تشكيل العجينة بالكامل.
- نضع عجين أرغفة العيش فى صينية مدهونة بالزيت.
- نغطى الصينية ونترك عجينة العيش لتخمر ويتضاعف حجمه.
- نسخن الفرن على أعلى درجة حرارة.
- ندهن وجه أرغفة العيش بخليط الدهن ونرش السمسم الأبيض.
- ندخل الصينية إلى الفرن على الرف الأوسط ونتركه عشر دقائق حتى يتحمر ويأخذ اللون الذهبي.
- بعد إخراج العيش من الفرن نرش عليه القليل من الماء ثم نقوم بتغطيته قليلا حتى يحتفظ بقوامه الهش.
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