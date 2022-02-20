في دقيقتين.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض

تنظيف البط من الريش من أهم الخطوات التي من الممكن أن تتم وبمنتهى السهولة وهذا ما يكون من خلال استعمال مكونات من مطبخك، وهذه المكونات تعمل على الإزالة التامة لأي تواجد لأي حجم من الريش حتى الحجم الدقيق صعب الإزالة حيث تعتبر الطرق الطبيعية المختفة في الإزالة للريش كلها طرق تعتمد على مكونات من المطبخ تسهل عليك أن تنزعي الريش تماما من سطح الجلد للبط أو للفراخ، وهذا ما ييسر بشكل كبير من خطوة الطهي لأي نوع من أنواع الدجاج، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أقوى المكونات التي لها القدرة على أن تزيل الريش تماما من الدواجن.

مكونات خلطة الملح لتنظيف البط من الزفارة

التنظيف التام للبط من الريش من أكثر ما ترغب كل ربة منزل في أن تقوم به من خلال خطوات بسيطة، ومن أهم الطرق التي من الممكن أن تساعد كل ربة منزل على تطهير البط من أي تواجد للريش أو الميكرو بات هي تلك الطرق التي سنتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات.

طريقة عمل خلطة الملح لتنظيف البط من الزفارة

الملح من أقوى المكونات التي تساعد بشكل كبير في تخليص البط وتخليص الدجاج تماما من أي تواجد للريش، ومن الممكن أن يزال الريش بالملح وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

تقوم ربة المنزل باستعمال نوع الملح الخشن.

قومي باستخدامه مباشرة على الجلد مع التقاط الريش الصغير بكل سهولة.

الطريقة تعمل على الإزالة التامة للريش القصير وبكل سهولة ومن دون مجهود.

الخطوة التالية تكون بالاستعانة بالماء الجاري وغسل البطة جيدا ونقعها بالماء والملح.

خلطة الردة لتنظيف البط من الريش الصغير