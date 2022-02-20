نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات الشوكولاتة البرازيلية بأسهل طريقة وألذ طعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كرات الشوكولاتة البرازيلية من أفخر أنواع الحلويات التي يمكن إعدادها بثلاث مكونات فقط، فهي تتكون من الحليب المحلى المكثف والكاكاو الخام والزبدة كمكونات أساسية، ويمكن إضافة الشوكولاتة القطع والقشدة كمكونات إضافية، وتعد كرات الشوكولاتة من الحلويات السهلة التي يمكن تحضيرها وتقديمها للضيوف في المناسبات والأعياد فهي تتميز بشكل جميل وطعم شهي ومحبب للكبار والصغار، كما يمكن تقديمها للأطفال بدلاً من الحلويات الجاهزة الضارة بالصحة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كرات الشوكولاتة البرازيلية على طريقة آية حبيب.

مكونات كرات الشوكولاتة البرازيلية



يتم تحضير كرات الشوكولاتة بمكونات بسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهى كما يلي:-

مكونات أساسية

كوب وربع من الحليب المحلي المكثف (400 جرام).

3 ملاعق كبيرة ممسوحة من الكاكاو الخام الغير محلي.

ملعقة كبيرة من الزبدة (15 جرام).

مكونات اختيارية

ربع كوب من الشوكولاتة القطع أو المبشورة.

نصف كوب من القشدة.

للتزيين

شوكولاتة مبشورة.

جوز هند مبشور.

فستق حلبي مجروش.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كرات الشوكولاتة البرازيلية سهلة وغير معقدة، وتتم بالخطوات البسيطة التالية:-

في إناء على نار متوسطة نضع كوب ونصف من الحليب المحلي المكثف وثلاث ملاعق كبيرة ممسوحة من الكاكاو الخام الغير محلى ونصف كوب قشدة ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح ناعم وكريمي. نستمر في التقليب بشكل متواصل لمدة 10 دقائق حتى نحصل على قوام يشبه المهلبية الثقيلة. ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الزبدة وربع كوب من الشوكولاتة القطع أو المبشورة ونقلب جيداً حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة تماماً. نضع الخليط في صينية ويترك جانباً ليبرد في حرارة الغرفة، ثم يغطي ببلاستيك ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتماسك تماماً ويصبح سهل التشكيل. ثم نخرج الصينية من الثلاجة ونشكل الخليط إلى كرات صغيرة متساوية بواسطة ملعقة الآيس كريم. نقوم بمسح اليد بقليل من الزبدة ثم نشكل الكرات في اليد بشكل متساوي. ثم تزين الكرات بالشوكولاتة المبشورة أوالفستق الحلبي المجروش أو جوز الهند، وتوضع في طبق التقديم وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل الحليب المحلى المكثف

المكونات

كوب سكر بودرة ناعم.

كوب لبن بودرة.

ثلث كوب ماء مغلي.

ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح صغيرة.

طريقة العمل

نقوم بخفق المكونات في الخلاط الكهربي حتى تمتزج تماماً مع بعضها، ثم تعبأ في علبة نظيفة ومحكمة الغلق وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل الحليب المحلى المكثف بمكونين فقط

المكونات

لتر حليب (4 أكواب).

كوب وثلث سكر (227 جرام).

طريقة التحضير