في 5 دقائق أعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات بنفس طعم محلات البيتزا

اغلب الأجبان المطبوخة تحتاج إلى بعض المكونات حتى يكون لها طعم مميز ومختلف عن باقي الإجابة لأن هناك تشابه كبير في طريقة إعداد الأجبان جميعها تتكون من منتج واحد وهو الحليب الطبيعي السائل بعد ذلك يتم إضافتها بعض المكونات الأخرى لذلك لابد ‏من الحرص على الحصول على كمية كبيرة من الحليب حتى يتم من خلالها إعداد الأجبان المطبخ وذلك من خلال وضع هذه الأجبان على النار و إضافة بعض المكونات الطبيعية الأخرى لها ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن احد الأجبان المطبوخة التي يتم اعدادها في المنزل بطريقة سهلة حتى يتم استخدامها مع البيتزا والعديد من الاصناف الذي الأخرى وهي الجبن المطاطي وهو أحد أبرز انواع الجبن ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن و نتحدث أيضا عن خطوات إعداد الجبن.

مكونات طريقة عمل الموزاريلا المطاطية

‏

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن المطاطي وهذه الأجبان تعتمد بشكل كبير على طريقة اعدادها وليس على المكونات التي يتم وضعها في المكونات التي نحتاج إليها حتى ‏نستطيع إعداد الجبن المطاطي هي:

‏

كوب من الحليب طازج كامل الدسم

½ كوب من الخل

ملعقة من عصير الليمون

طريقة عمل الموزاريلا المطاطية

‏

فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد الجبن المطاطي حتى يكون جاهز للاستخدام ويمكن وضع هذا الجبن على البيتزا والبرجر والمكرونة العديد من الاصناف الأخرى ويكون لها طعم مميز كما أن لها مذاق ورائحة جميلة وقوام مطاطي ‏وفيما يلي خطوات إعداد هذا الجبن:

‏