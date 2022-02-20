المنين بالعجوة بأسهل طريقة وألذ طعم

المنين بالعجوة من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، فدائماً تحرص الأمهات على إعداد المخبوزات بأنواعها لتقديمها لأطفالهم كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل المنين بالعجوة بطعم أحلى من الجاهز.

مكونات المنين بالعجوة



كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

كوب من السمن الدافئ (200 مللي).

كوب من الزيت النباتي (200 مللي).

ربع كوب من ماء الورد (اختياري ويستبدل بربع كوب حليب دافئ).

كوب من الحليب الدافئ (200 مللي).

ملعقة صغيرة بهارات كعك (اختياري).

نصف كوب من السمسم المحمص (100جرام) (اختياري).

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية (11جرام).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (5 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر (16جرام).

الحشوة

نصف كيلو من العجوة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الكعك.

طريقة التحضير