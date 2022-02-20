كريم الأرز المعجزة لازالة تجاعيد الوجه والترهلات نهائيا وبلا رجعة لبشرة مشدودة زي اليابانين

كريمات شد الوجه من أكثر أنواع الكريمات التي يتم إستعمالها بكثرة من قبل أغلبية السيدات لأنها قد تساعد في الحصول على بشرة شبابية وخاصة بالنسبة للنساء الذين يكونوا في عمر الأربعينات أو الخمسينات، فالمرأة بطبعها ترغب دائما في أن تظهر وكأنها في سن العشرينات وهذا الشيء هو الذي تتمناه جميع السيدات بلا إستثناء، لذلك يلجأون إلى إستعمال هذه الكريمات فهي تعمل على إخفاء التجاعيد وكذلك الخطوط الرفيعة حيث أنهم من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة لأي إمرأة، وتعتبر مشكلة كبيرة فهي عادة تظهر مع التقدم في العمر أو مع كثرة إستخدام مستحضرات التجميل وهذه المشكلة تكون أكبر دليل على دخول المرأة في مرحلة الشيخوخة وبسبب هذا تلجأ إلى إستخدام كريم شد الوجه.

ولكن كل أنواع الكريمات التي تتواجد في الأسواق ضارة جدا نتيجة إحتوائها على مواد كيميائية فممكن أن تعالج مشكلة التجاعيد، ولكن بعد مرور فترة من الوقت سوف تظهر بعض العلامات الغير مرغوب فيها على البشرة، وبالتالي قد يؤثر هذا الشيء على نفسية المرأة وتريد أن تصل إلى الحل المناسب لعلاجها بطريقة سريعة ولا شيء يمكنه أن يساعد على ذلك إلا إستخدام خلطة طبيعية، نظرا لإحتوائها على مواد ومكونات طبيعية موجودة في المطبخ فقد تفيد الوجه بشكل صحي وتعمل علي شد البشرة بطريقة أفضل من العلاجات والكريمات.

من الكريمات الطبيعية التي تساعد على شد الوجه وتجعلنا نتخلص تماما من مشكلة التجاعيد هو كريم الأرز، حيث أنه يعد كريم سحري وقوي وله تأثير جذاب ونتيجته تظهر في خلال وقت قصير جدا وذلك بسبب إحتواء الأرز على نسبة كبيرة جدا من النشا الذي يعمل على شد البشرة وعلاجها من مشاكل كثيرة.

مكونات كريم الأرز لشد الوجه

يوجد نوع كريم لشد تجاعيد البشره مصنوع يدوياً داخل المنزل، اليكى الطريقة الصحيحة فى عمل كريم الأرز الشهير، بمكونات طبيعية بسيطة وآمنه على البشرة، فإنه يساعد على التخلص من الخطوط الرفيعة بشكل كبير ويجعل البشرة مشدودة ونقية خاليه من القشور المتكونة عليها، علينا إحضار كوب من ماء سلق الأرز واضافة ملعقة كبيرة من النشا و ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، تخلط جميع المكونات جيدا ثم توضع على البشرة وتترك لمدة 15 دقيقة، للحصول على بشرة مشدودة ونقية خاليه من التجاعيد .

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز المصري.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

طريقة عمل كريم الأرز لشد الوجه