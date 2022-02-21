نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بسكويت سادة بالكريم كراميل والنوتيلا اللذيذة والشهية بطعم لا يقاوم وبطريقة سهلة وصحية في المقال التالي
تعتبر البسكويت بالكريم كراميل والنوتيلا من أحلي وألذ أنواع الحلويات، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وسريع في جميع البلاد العربية وخاصة في مصر، وذلك لطعمها الرائع والشهي والمختلف عن جميع الحلويات المتعارف عليها في جميع محلات الحلويات، وحلي البسكويت بالكراميل أصبح يعشاقها ويحبها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وذلك لحلاوة الرائع، وكما أنها تعمل على إمداد الجسم بالدفئ والطاقة خاصةً في فصل الشتاء وذلك لأنها تحتوي على السعرات الحرارية العالية، وكما تبحث العديد من السيدات علي أفضل طريقة لعملها في المنزل، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية لعمل أحلي وأطعم أنواع الكيك وهي حلي البسكويت بالكريم كراميل والنوتيلا.
طريقة عمل حلي البسكويت بالكراميل والنوتيلا ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل كيك البسكويت بالكريم كراميل والنوتيلا، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة سليمة صحية، ويساعدنا أيضا على التأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وذلك من الناحية الصحية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة أفراد الاسرة.
المكونات
- علبة سادة أولكر.
- اثنين باكو كريم شانتيه ظرف.
- معلقه كبيره من السكر البودرة
- أثنين باكو كريم كراميل ظرف.
- واحد لتر من اللبن.
- مكونات النوتيلا.
- أربع ملاعق كبيرة كاكاو خام.
- كوب من اللبن.
- كوب سكر.
- نصف كوب زيت.
طريقه تحضير البسكوت
- نحضر إناء عميق ونضع به اثنين باكو الكريم كراميل واربعة كوب من الحليب سائل ونقلب المكونات علي البارد جيدا.
- ثم نرفعها علي النار ونستمر في التقليب المستمر حتى تثقل الكريمه ثم نرفعها من النار ونتركها تهدأ.
طريقه تحضير النوتيلا
- نحضر الخلاط ونضع به كوب من السكر وكوب من اللبن وأربعة معالق الكاكاو الخام ونضربهم جيدا ثم نضيف إليه الزيت تدريجيا حتي يثقل الخليط نسبيا.
طريقه تحضير الكريم شانتيه
- نحضر بوله عميقه ونضع بها اتنين باكو الكريم شانتيه ونضيف إليه كوب من اللبن المثلج ومعلقه من السكر البودرة ونخلطهم بالمضرب الكهربائي جيدا لمدة خمس دقائق حتي يمتزج الخليط ويتضاعف حجمه.
- ثم نحضر صينيه بيركس للتقديم ونضع فيه طبقه خفيفه من خليط النوتيلا ثم نرص طبقتين من البسكوت فوق بعض ثم نضع الكريم كراميل الجاهز ونتركها حتي تبرد ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- ثم نخرجها ونضع طبقه من البسكوت وعليه طبقه جيده من النوتيلا حتي يطري البسكوت ثم نضع الكريم شانتيه ونوزعو جيدا.
- ثم نقوم بتزين الوش علي حسب الرغبة وتدخلها الثلاجه لمده ساعه وتقدم بالهنا والشفا.
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