أحلي بسكويت سادة بالكريم كراميل والنوتيلا اللذيذة والشهية بطعم لا يقاوم وبطريقة سهلة وصحية

تعتبر البسكويت بالكريم كراميل والنوتيلا من أحلي وألذ أنواع الحلويات، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وسريع في جميع البلاد العربية وخاصة في مصر، وذلك لطعمها الرائع والشهي والمختلف عن جميع الحلويات المتعارف عليها في جميع محلات الحلويات، وحلي البسكويت بالكراميل أصبح يعشاقها ويحبها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وذلك لحلاوة الرائع، وكما أنها تعمل على إمداد الجسم بالدفئ والطاقة خاصةً في فصل الشتاء وذلك لأنها تحتوي على السعرات الحرارية العالية، وكما تبحث العديد من السيدات علي أفضل طريقة لعملها في المنزل، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية لعمل أحلي وأطعم أنواع الكيك وهي حلي البسكويت بالكريم كراميل والنوتيلا.

طريقة عمل حلي البسكويت بالكراميل والنوتيلا ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل كيك البسكويت بالكريم كراميل والنوتيلا، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة سليمة صحية، ويساعدنا أيضا على التأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وذلك من الناحية الصحية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة أفراد الاسرة.

المكونات

علبة سادة أولكر.

اثنين باكو كريم شانتيه ظرف.

معلقه كبيره من السكر البودرة

أثنين باكو كريم كراميل ظرف.

واحد لتر من اللبن.

مكونات النوتيلا.

أربع ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب من اللبن.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

طريقه تحضير البسكوت

نحضر إناء عميق ونضع به اثنين باكو الكريم كراميل واربعة كوب من الحليب سائل ونقلب المكونات علي البارد جيدا.

ثم نرفعها علي النار ونستمر في التقليب المستمر حتى تثقل الكريمه ثم نرفعها من النار ونتركها تهدأ.

طريقه تحضير النوتيلا

نحضر الخلاط ونضع به كوب من السكر وكوب من اللبن وأربعة معالق الكاكاو الخام ونضربهم جيدا ثم نضيف إليه الزيت تدريجيا حتي يثقل الخليط نسبيا.

طريقه تحضير الكريم شانتيه