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عمر شويل - جدة وداعاً خبز المخابز طريقة عمل الخبز بدون اختمار ولا خميرة كيماوية خبز بطريقة لا تصدق - ثقفني
عند صنع الخبز يجب استخدام الخميرة حتى تستطيع العجينة أن تنفرد وتتخلص من التكتلات الموجودة بداخلها، لكن سوف نتحدث عن طريقة لصنع الخبز في المنزل دون استخدام الخميرة وسوف تخرج خبز رائع ويمكنك صنعه دائما في المنزل كل يوم بسبب الوقت القليل الذي يتم الصنع به وأيضا تعد المكونات غير مكلفة ويعد الخبز له العديد من الاستخدامات المختلفة بجانب الطعام والتي لا يمكن الاستغناء عنه.
مقادير الخبز بدون استخدام الخميرة
كما ذكرنا سابقا أن هذه الوصفة تتحدث عن الخبز وصنعه دون أن يختمر أو يوضع له خميرة وتعد المقادير سهلة جدا، لكن عليك أن تتبعها وتحضرها بأكملها حتى تستطيع أن تصنع الخبز بطريقة ناجحة:
- أولا قم بتحضير كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض.
- احضر من الملح حوالي ملعقة صغيرة.
- قم بتحضير الزبدة ثم ضعها على النار تسيح وتصبح سمنة وبعد ذلك قم بأخذ كوب متوسط الحجم منها حتى تستطيع أن تحضر الخبز.
- أخيرا نحضر ربع كوب من الماء حتى يتم العجن به.
طريقة صنع الخبز بدون خميرة
- احضر وعاء ثم ضع به الدقيق والملح وقلب جيدا حتى يختلط الملح والدقيق سويا.
- بعد ذلك قم بوضع السمنة قي وعاء الدقيق والملح ويقلب جيدا حتى تصبح العجينة على هيئة فتات مثل الرمل.
- عليك أن تضع الماء على العجينة بروية شديدة حتى يستطيع الماء أن يختلط بالعجينة دون أن يسبب تكتلات في العجينة.
- بعد ذلك ضع فوطة أو كيس حتى يغطى وعاء العجينة بأكمله واتركه حتى يمر ربع ساعة.
- احضر العجينة وقم بتقطيعها إلى كرات صغيرة الحجم وتكون متساوية بعد ذلك قم برش ملعقتين دقيق على سطح المائدة وبعد ذلك قم بفرد العجينة جيدا حتى تصبح دائرة كبيرة بعض الشيء.
- احضر طاسة وضعها على النار واتركها حتى تسخن تماما ثم ضع الخبز وقلبه جيدا حتى يتغير لونه دون أن يحترق.
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