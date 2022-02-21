وداعاً خبز المخابز طريقة عمل الخبز بدون اختمار ولا خميرة كيماوية خبز بطريقة لا تصدق

عند صنع الخبز يجب استخدام الخميرة حتى تستطيع العجينة أن تنفرد وتتخلص من التكتلات الموجودة بداخلها، لكن سوف نتحدث عن طريقة لصنع الخبز في المنزل دون استخدام الخميرة وسوف تخرج خبز رائع ويمكنك صنعه دائما في المنزل كل يوم بسبب الوقت القليل الذي يتم الصنع به وأيضا تعد المكونات غير مكلفة ويعد الخبز له العديد من الاستخدامات المختلفة بجانب الطعام والتي لا يمكن الاستغناء عنه.

مقادير الخبز بدون استخدام الخميرة

كما ذكرنا سابقا أن هذه الوصفة تتحدث عن الخبز وصنعه دون أن يختمر أو يوضع له خميرة وتعد المقادير سهلة جدا، لكن عليك أن تتبعها وتحضرها بأكملها حتى تستطيع أن تصنع الخبز بطريقة ناجحة:

أولا قم بتحضير كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض.

احضر من الملح حوالي ملعقة صغيرة.

قم بتحضير الزبدة ثم ضعها على النار تسيح وتصبح سمنة وبعد ذلك قم بأخذ كوب متوسط الحجم منها حتى تستطيع أن تحضر الخبز.

أخيرا نحضر ربع كوب من الماء حتى يتم العجن به.

طريقة صنع الخبز بدون خميرة