احصلي على لون شعر أشقر ذهبي بملعقة واحدة من الكركم والنتيجة مذهلة من أول مرة بدون ضرر

في الوقت الحالي يعتبر صبغ الشعر في المنزل من الأمور السهلة على البعض سواء كان بالحناء أو صبغات الألوان بسبب وجود التعليمات على العبوة، ولكن في بعض الأحيان نرغب بصبغ الشعر بدون استخدام مواد كيميائية من أجل الحفاظ على رونق وجمال الشعر والحصول على لون جذاب ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم اسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي.

صبغ الشعر باللون الأشقر بالكركم

الكركم وعصير الليمون:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة كركم.

10 ملاعق كبيرة حناء.

2 عصير ليمونة.

ماء ساخن.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة بلاستيك ونضع بها الكركم مع الحناء وملعقة الخل ثم نضيف الماء الساخن تدريجيا ونعجن باليد للحصول على عجينة ناعمة.

نتركها جانبا لمدة 3 ساعات حتى تختمر وتتفاعل المكونات مع بعض ثم يضاف عصير الليمون ونقلب مرة أخرى.

نقسم الشعر إلى نصفين ونضع الخليط بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يغطي بقبعة الاستحمام أو كيس بلاستيك.

يترك لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالماء وشامبو مخفف وبعد ذلك نضع البلسم ثم يجفف جيدا وسوف تلاحظي أن لون شعرك أصبح أشقر ذهبي.

2. الكركم والماء:

المكونات:

ربع كوب من الكركم الطازج.

2 كوب ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع قدر على النار وبه الماء والكركم ونقلب بشكل مستمر حتى الغليان ثم يترك لمدة 15 دقيقة ويرفع جانبا.

عندما يبرد يوضع على الشعر ولكن أثناء الوقوف أمام حوض الاستحمام يصب المزيج على الشعر مع التدليك نكرر نفس الخطوة عدة مرات.

يمشط الشعر للتأكد من وصول الصبغة إلى جميع أجزاء الشعر ونتركه لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر وسوف تندهشي من النتيجة.

صبغ الشعر أشقر فاتح في المنزل طبيعي

المكونات:

10 أكياس من الشاي.

نصف كوب عصير ليمون.

ماء ساخن.

واق شمس.

زجاجة بخاخ.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بغلي كمية مناسبة من الماء في وعاء ثم نضيف إليهم أكياس الشاي مع عصير الليمون ونترك الخليط على النار عدة دقائق حتى يصبح لونه غامق. عندما يبرد نضع المحلول في زجاجة بخاخ ثم يوضع على الشعر بالكامل حتى يصبح مبلل وبعد ذلك نضع واقي الشمس على البشرة. نجلس في الشمس لمدة ساعة أو ساعتين لحين الحصول على اللون الأشقر المطلوب ثم يغسل بالماء والشامبو.

صبغ الشعر باللون الأشقر بالحناء

المكونات:

10 ملاعق من الحناء.

2 ملعقة عصير ليمون.

كوب من مشروب البابونج.

2 ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام: