ألذ كنافة نابلسية بالجبنة الشهية والذيذة بطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة

الكنافة النابلسية بالجبنة من أشهي وألذ أنواع الكنافة التي يفضلها جميع الأشخاص الكبار والصغار، لأنها من الحلويات الخفيفة وتعتبر من أهم الأطباق خصوصاً في شهر رمضان الكريم، وتتعدد أنواع الكنافة مثل الكنافة بالمهلبية، والكنافة بالقشطة، والكنافة بالمانجو، ولكن أبرزها وأجملها الكنافة النابلسية بالجبنة السايحة، وكما تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة، والتي يمكن عملها في المنزل وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي نقدمها لك عزيزتي بطريقة بسيطة لعمل الكنافة النابلسية بالجبنة.

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة ومكوناتها

المقادير

نصف كيلو من عجينة الكنافة.

نصف كوب من الزبدة المذابة أو السمنة البلدي أو الزيت علي حسب الرغبة.

باكو منذ جبنة كيري أو الجبنة الموزاريلا علي حسب الرغبة.

كوبان من الشربات خفيف أو ثقيل.

ملعقة صغيرة من صبغة الطعام لون أحمر.

كوب ونصف من السكر المطحون الناعم جداً.

فستق مطحون وناعم للتزين.

ملعقة صغيرة من الڤانيليا.

طريقة تحضير الشربات

نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نضع به ماء ونضع السكر ونستمر في التقليب جيدا ثم نتركه يغلي جيدا ، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الڤانيليا ونستمر في التقليب جيدا.

ثم نتركة لمدة 10دقائق يغلي علي النار، وبعد ذلك نرفعة من النار.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة