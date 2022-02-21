في ربع ساعة اعملى اسهل واسرع صينية مكرونة بالفراخ والجبنة بمكونات بسيطة ومش مكلفة

المكرونة بالفراخ من الأكلات الشهية واللذيذة الذي يحبها جميع الأعمار، وتعتبر المكرونة بالفراخ في الطاجن من اشهي المكرونات لان الطاجن يعطي لها طعم أجمل، وتتعدد انواع المكرونات مثل المكرونة بالصوص الابيض وغيرها ولكن من أروع المكرونات والتي يحبها الاطفال ايضا هي المكرونه بالفراخ والجبن اللذيذة وفي هذا المقال نقدم طريقة بسيطة لعمل المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل صينية مكرونة بالفراخ والجبنة

مقادير المكرونة بالفراخ والجبن :

كيس مكرونة قلم.

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة أو علي حسب الرغبة.

4 فصوص ثوم مهروس وناعم جدا.

ملعقة كبيرة من الزيت.

جبنة موتزاريلا والكمية علي حسب الرغبة.

3 أكواب من عصير الطماطم.

ربع كوب زبدة كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة جيدا وناعمة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون جيدا.

طريقة تحضير مكرونة الفراخ بالجبن :