نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الفازلين والعسل الجبار لشد تجاعيد البشرة وإزالة ترهلات الجلد لبشرة مشدودة وصافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التجاعيد مشكلة أصبحت يعاني منها الكثير، وتعتبر من أكثر المشكلات التي يبحث العديد من النساء عن افضل الحلول للتخلص منها على وجه السرعة حتى يعود الوجه بمظهره الجميل الجذاب، ودائمًا يفضل الاتجاه إلى الوصفات الطبيعية بدلًا من استخدام المواد الكيميائية الجاهزة التي تضر بالبشرة وتساعد في ظهور مشاكل اخرى، كما أنها مرتفعة السعر بشكل كبير، ولأن يمكنكم متابعتنا لمعرفة أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم في ذلك.

طريقة عمل كريم طبيعي لشد البشرة

يمكنكم الان استخدام الوصفات الطبيعية لعمل افضل كريم للبشرة يساعد في شد التجاعيد بكل سهولة، وإعادة الحيوية والجمال للبشرة ومن أهم الوصفات التي تستخدم في ذلك هي كالاتي:

كريم شمع العسل مع الزيوت الطبيعية

استخدمي هذه الوصفة المكونة من افضل المواد الطبيعية التي تساعد في شد التجاعيد والتخلص منها، وترطيب البشرة وتفتيحها وجعلها تزداد جمالًا وجاذبية وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقتين كبار من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقتين من شمع العسل الاصلي.

ملعقتين صغيرتين من زبدة الشيا.

قطرات من فيتامين e.

طريقة التحضير والتطبيق

احضري وعاء صغير مناسب.

اضيفي به زبدة الشيا مع إضافة شمع العسل.

ارفعي هذه المكونات أما داخل الميكرويف أو على نار هادئة، وذلك حتى تذوب تمامًا.

بعد الانتهاء أضيفي إليها باقي المكونات.

اتركي الخليط حتى يبرد تماماً، يمكنك استخدامها الان على بشرة نظيفة.

وزعي الكريم جيدًا واتركيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر.

طريقة عمل كريم الفازلين والعسل لشد تجاعيد الوجه

الفازلين والعسل لكل منهم الكثير من الفوائد للوجه، ويمكن استخدامها لعمل كريم لشد البشرة والتخلص من التجاعيد و طريقة التحضير كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من العسل.

صفار بيضة واحدة.

قطرات من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والتطبيق