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عمر شويل - جدة سر تدميس الفول الجاهز أعملي الفول المدمس في المنزل على أصوله بطريقة مستوية ولذيذة - ثقفني
يعد الفول المدمس من الاطباق الرئيسيه على مائدة الافطار مع الطعمية والبطاطس المقلية، ويمكن تقديم الفول بأكثر من طريقة حسب الرغبه فالطعم ويعد الفول من الوجبات الغنية بالبروتينات والفيتامينات المفيدة لجسم الانسان، ويعتمد عليه الامهات فى تحضير سندوتشات المدرسة لاولادهم، واليوم نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لتحضير الفول المدمس فى المنزل.
طريقة عمل الفول المدمس
المكونات
- نصف كيلو من الفول.
- ١حبة طماطم مقطعة الى مكعبات صغيرة.
- جزرة مبشورة.
- ٢فص ثوم.
- ماء مغلى .
- نصف معلقة صغيرة من الكركم.
- نصف معلقة صغيرة من البابريكا.
الطريقة
- نقوم بغسل الفول جيدا بالماء ونقوم بنقعه لمدة ٤ساعات على الاقل.
- نحضر قدرة الفول ونضع فيها الفول والجزر المبشور ومكعبات الطماطم.
- ثم نضف اليه الماء المغلى مع البابريكا والكركم.
- نقلب المكونات جيدآ وترفع على نار متوسطة حتى الغليان.
- عند غليان الفول نقوم برفعه من على النار الى السخان الكهربائى.
- نتركه على درجة حرارة هادئه جدا لمدة لا تقل عن ٦ساعات.
- عند التأكد من تسوية الفول يرفع من على النار ويترك حتى يبرد.
- يفرغ الفول من القدرة الى علبه محكمة الغلق.
- يحفظ فى الثلاجة ويصبح جاهز للاستخدام.
- يمكن حفظ الفول لمدة اسبوع فى الثلاجة.
- ويمكن حفظه فى الفريزر لمدة طويله.
- يمكن تحضير الفول المدمس بالصلصة او الزيت والليمون او الزبدة.
طريقة تحضير الفول المدمس بالصلصة
المكونات
- فول مدمس.
- ٢حبة طماطم مقطعه الى مكعبات.
- معلقة صغيرة من الملح.
- نصف معلقه من الفلفل الاسود.
- نصف معلقة من الكمون الناعم.
- ٣فصوص من الثوم المهروس.
- ٢معلقة كبيرة من الزيت النباتى.
- ٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم
- نصف كوب من الماء.
الطريقة
- فى قدر على النار نضع الزيت مع الثوم ونقوم بتشويحه جيدآ.
- نضف الي الثوم مكعبات الطماطم مع معجون الطماطم ونقلب جيدآ.
- نضع الملح والفلفل الاسود والكمون مع نصف كوب من الماء ونتركم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نضف الفول المدمس الى خليط الصلصة ونقلبهم جيدآ.
- يفرغ الفول فى اناء التقديم ويزين بقليل من البقدونس.
- يقدم الفول مع الخبز البلدى الساخن والطعمية الساخنه.
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