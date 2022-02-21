يعد الفول المدمس من الاطباق الرئيسيه على مائدة الافطار مع الطعمية والبطاطس المقلية، ويمكن تقديم الفول بأكثر من طريقة حسب الرغبه فالطعم ويعد الفول من الوجبات الغنية بالبروتينات والفيتامينات المفيدة لجسم الانسان، ويعتمد عليه الامهات فى تحضير سندوتشات المدرسة لاولادهم، واليوم نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لتحضير الفول المدمس فى المنزل.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تدميس الفول الجاهز أعملي الفول المدمس في المنزل على أصوله بطريقة مستوية ولذيذة في المقال التالي

محمد يوسف

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