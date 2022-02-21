الخلطة المنزلية السحرية لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة البرق شعرك هينمو بدون توقف

الشعر الطويل يعتبر من علامات جمال المرأة لذلك ترغب في الحصول على شعر طويل يشبه شعر الهنديات فمن المعروف أن شعر الهنود طويل ويصل طوله إلى الركب أو إلى القدمين، وذلك لأنهم يستخدمون خلطات طبيعية هندية تتكون من عدة زيوت طبيعية جميعها يساعد على نمو الشعر وتغذيته وأنها تعمل على تطويل الشعر بشكل سريع وفي خلال عدة أيام فقط، فيمكن أن نحصل على شعر طويل وجذاب وقد يصل طوله إلى الركب وكل هذا يحدث في خلال شهر واحد فقط فقد تبحث كل الفتيات عن الأشياء التي تساعدهم في الحصول على شعر ناعم ويكون طويل.

حيث نجد كريمات كثيرة جدا تعمل على ذلك بشكل سريع ولكن الكريمات التي تباع في المحلات أو في الأسواق تحتوي على عدة مواد كيميائية، فهذه المواد لها تأثير سلبي على صحة الشعر، لذلك نقوم بالبحث عن أفضل خلطة طبيعية أو من الممكن أن يتم عمل كريم طبيعي في البيت يتكون من مواد طبيعية يكون لها القدرة في تطويل الشعر في وقت قصير، ومن أقوى الكريمات الطبيعية لتطويل الشعر هو كريم هو كريم الكيوي، فأساس هذا الكريم هو حبات الكيوي بالإضافة إلى عدد من الزيوت الطبيعية وبعض المواد الطبيعية.

مكونات كريم الكيوي لتطويل الشعر

ثلاث حبات من الكيوي.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي.

طريقة عمل كريم الكيوي لتطويل الشعر