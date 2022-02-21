طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش السريع بمكونات سهلة وسريعة وبطعم زي محلات الطرشي

يعد الخيار المخلل من المقبلات الفاتحه للشهيه التى تقدم مع الوجبات، ويمكن تقديمه ايضا كمكون اساسى فى تحضير الفطائراو السندوتشات، وهو من اصناف المخللات التى تقوم بتحضيرها السيدات دائما فى المنزل، حيث انه يحضر بسهوله ولا يحتاج لوقتآ طويل او مجهود كبيرفى تحضيرة، وهو ايضا من المخللات التى لا تحتاج الى تكلفة عاليه لتحضيرة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الخيار المخلل فى المنزل.

طريقة عمل الخيار المخلل

المكونات

واحد كيلو من الخيار.

٥ فصوص من الثوم.

معلقة كبيرة من الشطه حسب الرغبه.

٣معالق كبيرة من الملح الناعم.

كوب من الخل الابيض.

كمية قليله من الشبت الاخضر.

ماء حسب الحاجه.

٢معلقة من الزيت النباتى.

الطريقة

فى اناء عميق نغسل الخيار جيدا بالماء.

نقوم بتقطيع الخيار الى شرائح سميكه.

نحضر برطمان زجاجى.

نضع الخيار فى البرطمان.

نضف معه الشبت والثوم ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها.

فى اناء اخر نقوم بتحضير المحلول الملحى.

نضع الخل والملح والشطه وكوب من الماء ونخلط المكونات جيدا حتى تتجانس تمامآ.

نضف المحلول الملحى على الخيار فى البرطمان حتى يتم تغطية الخيار بالمحلول.

نضع على وجه الخيار الزيت.

نقوم بغلق البرطمان باحكام ونتركه لمدة يومين او ثلاثه على الاكثرويصبح جاهزآ للاستخدام.

هذه الطريقة هى الطريقة الاسرع فى تحضير الخيار المخلل.

طريقة اخرى لتحضيرالخيار المخلل

المكونات

واحد كيلو من الخيار.

كوب من الخل الابيض.

معلقه كبيرة ونصف من الملح.

ماء حسب الحاجه.

شرائح من الفلفل الاحمر حسب الرغبه.

٢معلقه كبيرة من الزيت النباتى.

معلقه كبيرة من الفلفل الاسود الحصى.

الطريقة