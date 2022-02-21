لن تصدقي مفعول كريم بانثينول لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة البقع الداكنة من أول أستخدام

تبييض الجسم من الأمور الهامة في حياة أغلبية النساء وخاصة الذين يعانون من البشرة السمراء فقد تعاني بعض السيدات والفتيات من المناطق الحساسة بالجسم، فهذه المناطق تكون شديدة السواد وهذا ما يسبب خجل بالنسبة لأي فتاة لذلك تبحث عن الحل السريع والصحي لتبييض المناطق الداكنة بالجسم، فأكثر شئ يزعج المرأة هو وجود البقع السوداء في الجسم فأن كل فتاة ترغب في الحصول على بشرة جسم بيضاء ويكون لونها موحد، ومن ضمن المناطق التي توجد بالجسم وتكون داكنة هي منطقة تحت الإبط ومنطقة البيكيني.

وكذلك منطقة الأكواع والرقبة والركب فهذه المناطق تجعل المرأة تشعر بالإحراج وتريد أن تحصل على الشئ الذي يجعلها تتخلص نهائيا من السواد الذي يتراكم على هذه المناطق، فيقومون بإستخدام الكريمات ولكنها لا تكون مناسبة لأنها قد تصيب الجلد ببعض الأمراض، لأنها تحتوي على مواد ضارة فقد نجد عدد كبير من السيدات يلجأون إلى إستعمال الخلطات الطبيعية فهي الوحيدة القادرة على تبييض الجسم، ولكن قد نجد نوع كريم واحد يساعد على ذلك بكل سهولة وبدون أي أضرار سلبية ومن أهم أنواع الكريمات هو كريم بانثينول، فهذا الكريم له دور كبير جدا في تبييض جميع مناطق الجسم وبنتيجة سحرية ومذهلة، وهذا يتم من خلال مزجه مع عدد من المكونات الطبيعية التي تكون قادرة على تبييض البشرة.

يعد كريم بانثينول من أنواع الكريمات التي تحتوي على نسبة كبيرة جدا من المواد الطبيعية لذلك هو مختلف تماما عن باقي أنواع الكريمات الآخري الضارة، فهذا الكريم يتم إستهلاكه بكثرة من قبل جميع الفتيات حيث أنه يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تختص بالبشرة أو بالشعر أو بالجسم.

مكونات خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم