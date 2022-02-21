كريم الكركم المعجزة لتفتيح وتبييض الوجه وتنقيته وإزالة البقع الداكنة والتصبغات في دقائق

الوجه يعد من أكثر الأمور التي تحظى إهتمام كبير بالنسبة للعديد من الفتيات حتى تحافظ على جمال البشرة ونضارتها فمن المعروف أن الوجه الصافي والنقي من أكثر الأشياء التي تسعى إليها المرأة دائما وترغب في الحصول عليها بشكل سريع، فقد توجد بعض الأشياء على الوجه تتسبب في إزعاج لأي فتاة فتريد أن تتخلص من اللون الأسمر أو الحروق التي تنتج من التعرض الدائم لأشعة الشمس، وأيضا تريد أن تزيل العلامات أو البقع التي تظهر نتيجة سوء التغذية أو بسبب الإرهاق والتعب وأحيانا قد توجد بالبشرة أشياء تظهر نتيجة إستخدام كريمات غير صحية.

وكذلك الحبوب والهالات السوداء والتجاعيد والخطوط الرفيعة والبثور والرؤوس السوداء وغير ذلك الكثير، من مشكلات الوجه التي تؤثر في نفسية في كل فتاة لذلك تبحث جميع النساء عن الوصفات الطبيعية التي يكون لها القدرة على علاج كل هذه المشاكل، ويكون لها دور أيضا في تفتيح البشرة وبطريقة سريعة وبدون ترك آثار سلبية مثلما يحدث عند إستخدام كريمات التفتيح، ومن أمثلة الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الوجه هي وصفة الكركم وعصير الطماطم، فهذه الوصفة تكون قوية جدا في مفعولها الذي يدوم فترة طويلة حيث أن تظهر نتيجتها من أول مرة.

توجد خلطة أخرى لتفتيح البشرة وهي تتكون من ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة وملعقتان كبيرتان من الحليب السائل وملعقة واحدة صغيرة الحجم من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا، ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها ويتم وضعها على البشرة ونتركها لمدة ثلث ساعة وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد.

مكونات وصفة الكركم لتفتيح البشرة

نصف كوب صغير من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

طريقة عمل وصفة الكركم لتفتيح البشرة