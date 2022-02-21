أعملي البسكويت الناعم بمقادير مظبوطة ودايبة دوب وسر قرمشته وطعمه الدايب زي محلات المخبوزات

دائما تبحث جميع النساء قبل قدوم عيد الفطر المبارك عن مخبوزات العيد فتجد أنواع كثيرة منها ومن أنواع مخبوزات العيد هي الغريبة والبسكويت الناعم والمعمول والبيتي فور والكحك الناعم وغير ذلك العديد، ولكن النوع الذي يتم تناوله بكثرة من قبل الأطفال بالتحديد هو البسكويت الناعم فيسمي أيضا بسكويت العيد فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البسكويت غير هذا، فيوجد منه السادة أو المحشي ولكن في هذا المقال سوف يتم تقديم أسهل طريقة لعمل البسكويت الناعم، بطريقة إقتصادية وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تجهيزه في ربع ساعة ويكون بطعم لذيذ وقوام دايب وهش.

توجد العديد من الأنواع المختلفة البسكويت ولكن النوع الذي يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس وبالتحديد الأطفال هو البسكويت الناعم، فهذا النوع يتم خبزه في الأعياد ويتميز بأنه سريع وسهل جدا في عمله وله مذاق لذيذ ودايب وعادة يتم تناول في وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة.

مكونات البسكويت الناعم

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ربع كوب صغير من جوز الهند.

كوبان كبيران من السكر الناعم.

ثلاث بيضات.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية.

طريقة عمل البسكويت الناعم