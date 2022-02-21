نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي البسكويت الناعم بمقادير مظبوطة ودايبة دوب وسر قرمشته وطعمه الدايب زي محلات المخبوزات في المقال التالي
دائما تبحث جميع النساء قبل قدوم عيد الفطر المبارك عن مخبوزات العيد فتجد أنواع كثيرة منها ومن أنواع مخبوزات العيد هي الغريبة والبسكويت الناعم والمعمول والبيتي فور والكحك الناعم وغير ذلك العديد، ولكن النوع الذي يتم تناوله بكثرة من قبل الأطفال بالتحديد هو البسكويت الناعم فيسمي أيضا بسكويت العيد فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البسكويت غير هذا، فيوجد منه السادة أو المحشي ولكن في هذا المقال سوف يتم تقديم أسهل طريقة لعمل البسكويت الناعم، بطريقة إقتصادية وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تجهيزه في ربع ساعة ويكون بطعم لذيذ وقوام دايب وهش.
توجد العديد من الأنواع المختلفة البسكويت ولكن النوع الذي يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس وبالتحديد الأطفال هو البسكويت الناعم، فهذا النوع يتم خبزه في الأعياد ويتميز بأنه سريع وسهل جدا في عمله وله مذاق لذيذ ودايب وعادة يتم تناول في وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة.
مكونات البسكويت الناعم
- كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ربع كوب صغير من جوز الهند.
- كوبان كبيران من السكر الناعم.
- ثلاث بيضات.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية.
طريقة عمل البسكويت الناعم
- يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من السكر الناعم ونضيف إليه ثلاث أو أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية ونقوم بتجهيز مضرب البيض الكهربائي.
- أو من الممكن أن نضع هذه المكونات في الخلاط الكهربائي وعند تجهيز مضرب البيض يتم تشغيله على أعلى سرعة لذوبان السكر مع الزبدة جيدا ونحصل على خليط كثيف.
- ثم قومي بوضع ثلاث بيضات بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخلط بإستخدام المضرب وبعد خفق البيض جيدا يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر ونستمر في الخلط لكي نحصل على قوام كريمي وهش.
- وبعد ذلك يتم تجهيز طبق آخر ونضع به كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول ويفضل أن يكون دقيق حلويات ونضيف إليه رشة من الملح وربع كوب صغير من مسحوق الكاكاو الخام ويتم خلطهم مع بعض.
- ونضع خليط الدقيق إلى خليط السكر والبيض ونقوم بعجنهم للحصول على عجينة متماسكة ثم نتركها ربع ساعة حتي ترتاح قليلا وفي هذا الوقت يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ويتم تجهيز صينية وندهنها بالزبدة وقومي بتشكيل البسكويت على شكل أصابع ونضعهم في الصينية ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لون البسكويت ذهبي.
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