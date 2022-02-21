أعملي كيكة الشوكولاتة غرقان بالصوص بمقادير اقتصادية وبطعم هش وخفيف في 15 دقيقة

كيكة الشوكولاته من أنواع الكيكات التي يعشقها جميع الأشخاص وخاصة عشاق الشوكولاته ومنهم صغار السن حيث أنهم يرغبون دائما في تناولها بشكل كثير وفي أي وقت، فهي تكون مليئة بالشوكولاته لأن عجينة الكيكة نفسها تحتوي على كمية من الكاكاو الخام وعند خروجها من الفرن نضيف إليه صوص من الشوكولاته، ومن الممكن أن يتم تزيينها بكمية قليلة من المكسرات المجروشة أو بقطع من الفواكه أو نضيف إليها كريم شانتيه، فكل هذا يكون علي حسب الرغبة وطريقة عمل هذه الكيكة سهلة جدا وبسيطة.

كيكة الشوكولاته تعتبر من ألذ أنواع الكيك والتي يعشقها العديد من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن حيث أنها تتميز بطعم جميل وتحتوي على كمية من صوص الشوكولاته وهذا ما يفضله الكثير من الناس، وتوجد أنواع كثيرة من الكيك غيرها ومنها كيكة الفانيليا وكيكة البرتقال وكيكة القهوة وغير ذلك الكثير.

مكونات كيكة الشوكولاته

كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير ونصف من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

رشة من الملح.

كوب إلا ربع من الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج صودا.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات.

نصف كوب كبير من الحليب السائل الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة الطرية.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته