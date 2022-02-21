كريم القهوة المعجزة لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من اول مرة

من أكثر المناطق التي توجد بالجسم وتحتاج إلى التنظيف بشكل دائم ومستمر هي منطقة اليدين والرجلين فهما من المناطق التي تتعرض إلى العوامل البيئية كثيرا، فالأتربة والشوائب عندما تتراكم على بشرة اليدين والرجلين يكون هذا الشيء هو السبب الوحيد الذي يجعل خلايا الجلد الميتة تتراكم وتظهر لون الجلد داكن أو أسمر، فهذا اللون قد يسبب إزعاج كبير بالنسبة لعدد كبير من الفتيات لأن كلا منهم يرغبون في الحصول على بشرة يدين ورجلين تكون بيضاء، وغير ذلك يرغبون أن تكون ملمس البشرة ناعم فمن المعروف أن هذه المناطق في فصل الشتاء تكون جافة جدا نتيجة تعرضها للماء كثيرا فهذا يجعلها جافة وذات ملمس خشن.

لذلك تبحث كل فتاة عن الأشياء التي يمكن إستخدامها لتبييض وتقشير اليدين والرجلين بكل سهولة وبشكل سريع، فنجد أنواع كثيرة من كريمات التفتيح قد تساعد على ذلك ولكنها أحيانا تحتوي على مواد كيميائية ضارة ممكن أن تضر بشرة اليدين وتتسبب في حدوث إلتهابات بها، فمن الأفضل والأمن أن نستخدم وصفات طبيعية فهي لها تأثير قوي جدا في تقشير اليدين والرجلين ومن ضمن هذه الوصفات هي وصفة القهوة، حيث أنها الوصفة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نزيل خلايا الجلد الميتة التي تتراكم عليهم وتساعد أيضا علي تبييض البشرة.

يمكننا أن نقدم خلطة أخرى لتقشير اليدين والرجلين وهي من خلال إحضار طبق ونضع به ملعقتان كبيرتان من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، ويتم مزجهم مع بعض ثم نضع هذا الخليط على اليدين والرجلين ويتم التدليك عليهم لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسلهم بإستخدام الماء الفاتر وتكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.

مكونات خلطة القهوة لتقشير اليدين والرجلين

ملعقتان كبيرتان من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة القهوة لتقشير اليدين والرجلين