ب2 كوب دقيق أعملي البيتي فور الناعم بمكونات غير مكلفة وطعم يذوب في الفم ألذ وأحلي من محلات الحلويات

من ألذ وأحلى أنواع حلويات العيد أو مخبوزات العيد هي البيتي فور الناعم فهو من الحلوى اللذيذة ذات المذاق الرائع والقوام الهش ويعتبر من ضمن أنواع الحلويات المعروفة على مستوى العالم، ولكنه يرجع في الأصل إلى فرنسا حيث أنها هي اول دولة قامت بعمل البيتي فور المميز بعدة أشكال مختلفة، ولأن يوجد الكثير من الأشخاص يعشقون تناوله دائما فتقوم أغلبية النساء بعمله في أي وقت، لذلك لا يشترط وجوده في المناسبات أو في الأعياد فطريقة تجهيز البيتي فور من أسهل طرق المخبوزات التي يمكن عملها.

البيتي فور من أجمل وأحلى مخبوزات العيد وسهل جدا في تجهيزه ويمكن الإحتفاظ به لفترة طويلة ومن الممكن أن نقوم بعمله بعدة نكهات مختلفة، فمن ضمن هذه النكهات هي نكهة القهوة أو الكاكاو أو النسكافية وغيرهم ويتم حشوه بالمربى أو بالشوكولاته ولكن الشوكولاته هي التي تكون مفضلة بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص.

مكونات البيتي فور الناعم

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان كبيران من السمنة البلدى.

كوب واحد كبير من السكر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو الخام.

كمية مناسبة من المربى.

كمية مناسبة من جوز الهند.

طريقة عمل البيتي فور الناعم