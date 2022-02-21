نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم السحري الجبار.. كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلال ساعتين أقوي كيراتين طبيعي للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بكيس خميرة فرد الشعر الخشن من أكثر ما يتم البحث المستمر عنه من قبل من تعاني من خصلات الشعر المجعد والخشن، ونقدم لك الحل الجذري لتلك المشكلة، وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات مميزة مع الخميرة تعمل على تعزيز قدرتها على اختراق أنسجة خلايا الشعر وخلايا فروة الرأس وتغذية الشعر التغذية الكاملة، ومن ثم من الممكن أن نحصل على النتيجة المميزة لشعر بصحة أفضل وهذا ما يكون ظاهر على شكل وملمس الشعر، وإليكم أهم مكونات عمل خليط الخميرة، وخطوات التحضير المثالية.

بكيس خميرة فرد الشعر الخشن

بكيس واحد فقط من الخميرة افردي الشعر الخشن الذي تعاني منه، وحاولي التجديد من مظهره، والتحسين من خصائصه، وتغذية فروة الرأس بمجموعة فيتامين ب والبيوتين الموجود بالخميرة وهذا ما تحتاجه خصلات الشعر، والمكونات لكيراتين الخميرة هي:

مكونات لعمل كيراتين الخميرة

كيراتين الخميرة يعد من أهم الخلطات المميزة والتي لها القدرة على التفاعل على نسيج الشعر خصلات الشعر والعمل على تنعيمها تماما، ومن خلال الآتي نعرض أهم مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة مكون الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة من مكون النشا.

ملعقة من مكون الفازلين المرطب.

ملعقة من مكون زيت الجرجير.

ملعقة من مكون الدقيق.

طريقة التحضير للخليط

أسهل ما يمكن أن يتبع من خطوات لعمل أفضل تركيبة من كيراتين الخيرة لفرد الشعر وخصلاته بشكل طبيعي وفعل وآمن ما يلي في النقاط القادمة:

إذابة الفازلين تماما باستعمال حمام مائي.

ضعي مكون الفازلين في وعاء ملائم .

قومي بعدها بإضافة الخميرة مع ضرورة أن يتم التقليب المستمر.

بقية المكونات تضاف بالتدريج، مع التقليب المستمر للحصول على كيراتين منعم للشعر سهل التطبيق على خصلات الشعر، ولا بد من التخلص تماما من تواجد أي تكتل نتيجة تواجد النشا مع الدقيق.

قومي بالتطبيق للخليط قرابة نصف ساعة على الشعر ثم اغسليه بعد ذلك باستعمال الماء الفاتر مع شامبو طبيعي.

من الممكن تكرار وصفة الخميرة مرتين بالأسبوع.

يمكن عمل كيراتين سحري بسهولة في المنل يساعدك على تنعيم الشعر الخشن وجعله حرير من أول إستعمال وهذا المكون السحري المعروف هو الفازلين يساعد في تنعيم الشعر بسرعة البرق بدون في مجهود ويمكن عمل الكيراتين السحري بسهولة في المنزل باستخدام هذه الطرق التي تعمل علي تنعيم الشعر الخشن بسهولة في المنزل وهذا يساعد على جعل الشعر حريري من اول مره