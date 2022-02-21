بأسرار التجار.. ملعقة واحدة لتخزين الكرنب من السنة للسنة بدون ما يجلد منك هيفضل طازة كأنك لسه شرياه

تخزين الكرنب من السنه للسنه بدون ما يجلد من الممكن أن يتم من خلال بعض الخطوات التي تقوم بها ربة المنزل للحصول على الورق للكرنب بشكل دائم، والتخلص من مشكلة عدم توفره ببعض الأوقات من العام وهذا للحصول على وصفة من محشي ورق الكرنب تلك الوصفة الأكثر شعبية والأكثر طلبا بالبيوت المصرية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أهم الخطوات التي من الممكن أن يتم تباعها للحصول على أفضل نتيجة من تخزين الكرنب بكل سهولة في المنزل.

تخزين الكرنب من السنه للسنه بدون ما يجلد

أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع لتخزين الكرنب ومن السنة للسنة بدون ما يجلد، أو يصيب ورقه أي مشكلة أو ذبول أو اصفرار من خلال تلك الخطوات التحضيرية والتي لا بد وأن تسبق الخطوة الخاصة بالتخزين حيث يمكنك القيام بخطوة التحضير للورق في البداية مع ضرورة أن تنتقي الورق السليم والخالي من الاصفرار أو البقع، أو آثار جفاف الورق أو اللون الداكن الذي لا يصلح التخزين للورق حال كان ظاهرا بتلك الخصائص، ومن خلال ما يلي نوضح أهم تلك الخطوات التي تيسر على كل ربات البيوت أمر التخزين لورق الكرنب بكل سهولة.

خطوات لتخزين ورق الكرنب

من أهم الخطوات التي من الممكن الالتزام بها للحصول على أفضل نتيجة للورق الرطب الذي يكون من السهل حشوه ولفه وبمنتهى السهولة، ومن خلال الآتي نوضح تلك الخطوات التالية:

الخطوة الأولى تكون من خلال الإحضار للكرنبة المراد تخزينها.

الخطوة التالية تكون بتقطيع الكرنبة بعد إزالة الرأس تماما، وتقطيعها لمربعات ومن المفضل عدم تفكيك الورق.

بعد ذلك قومي بسلق الكرنب وورقه المتوفر لديك بالماء المغلي مع الكمون.

بعدها لا بد من التصفية الكاملة لورق الكرنب بشكل كامل وتبريده.

أحضري الأكياس البلاستيك وقومي بتعبئة كل الورق المتوفر لديك.

لا بد من تفريغ الأكياس من أي هواء وإحكام الغلق الجيد لكل كيس.

بعد ذلك يتم وضعها متراصة في الفريزر.

يمكنك تخزين ورق الكرنب بسرعة الصاروخ باستخدم مكون موجود في كل منزل وهذا المكون معروف هي ملعقة من البكينج بودر مع النشا تساهم بصورة كبيرة جدا في تخزين ورق العنب بسرعة جدا وبدون ما يجلد أو يتهري منك ولكن بإستخدام هذه الطرق الحديثة التي قمنا بذكرها فاعتبر إضافة ملعقة واحدة من هذه الطرق تساهم بشكل كبير في التخلص من