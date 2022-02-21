الوصفة المنزلية المعجزة لتفتيح وتبييض البشرة وشد التجاعيد لبشرة صافية مثل اليابانيين

تبحث العديد من الفتيات عن بعض الطرق التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب لأن البشرة البيضاء الناعمة تعد مصدر جمال وأناقة أي فتاة وجعلها تظهر بمظهر جذاب، حيث يوجد هناك البعض من الفتيات يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالبشرة ومنها مشكلة ظهور البقع الداكنة بالبشرة أو ظهور الهالات السوداء أو ظهور حب الشباب وغيرها من المشكلات الأخرى التي تسبب الضيق والتعب النفسي لهؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلات وتسبب لهم العديد من المواقف المحرجة التي يوضعون بها نتيجة هذه المشكلات.

وأدى ظهور هذه المشكلات على البشرة إلى لجوء العديد من الفتيات إلى البحث عن بعض الطرق التي تمكنهم من التخلص من هذه العلامات وتعتبر من أكثر الإستخدامات الشهيرة التي يلجأ إليها العديد من الفتيات هي إستخدام خلطات الكريمات الضارة بالبشرة التي بعتقدون الغالبية العظمى من الفتيات أن هذه الخلطات تعمل على علاج مشكلات البشرة ولكن في الحقيقة أن هذه الخلطات تعمل على تآكل الطبقة السطحية وتجعل البشرة تظهر بشكل غير مقبول لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام هذه الخلطات الضارة.

مكونات ماسك الخيار لتفتيح البشرة

ثمرتان إثنان من الخيار.

كمية قليلة من الماء.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير ماسك الخيار لتفتيح البشرة