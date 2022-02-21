أسرار نجاح بلح الشام المقرمش في المنزل بأبسط المقادير أعملي بلح الشام الذهبي بطعم رهيب

بلح الشام من الحلويات الشامية التي يقبل على تناولها العديد من الناس لأنها تبدو بطعم مختلف عن باقي الحلويات التي نقوم بتناولها، ومن المعروف عادة أن بلاد الشام هي من أكثر البلاد الشهيرة بعمل الحلويات ذات الأنواع والأصناف المختلفة ومنها بلح الشام وصوابع زينب والزلابية بالطريقة الشامية وغيرها من الأشكال والأصناف الأخرى المتعددة، ويعتبر بلح الشام من أكثر الحلويات الشهيرة اللذيذة والتي يقوم العديد من الناس بشرائها من محلات الحلويات الخارجية.

لأنهم الغالبية العظمى من السيدات يعملون على البحث عن طريقة جديدة لعمل بلح الشام بها حتى يتمكنون في النهاية من الحصول على حلويات هشة وذات طعم جميل ورائع يجعلكي تستغنين عن شرائها من المحلات الخارجية، ويحاولون الكثير من السيدات بعمل بلح الشام في المنزل ولكنهم قاموا بعمله بطعم غير مشابه للطعم الذي نقوم بشرائه من محلات الحلويات ويرجع السبب في ذلك هو عدم إتباع المقادير الصحيحة وعدم الإلتزام بطريقة التحضير الناجحة.

مكونات بلح الشام

ثلاث حبات من البيض أو أربعة على حسب رغبتك.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة واحدة صغيرة فقط من الملح.

كوب واحد ونصف فقط من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كمية من الشربات للتحلية.

ملعقتان كبيرتان إثنان فقط من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من الفانيليا.

طريقة تحضير بلح الشام