بذور معجزة حيرت الأطباء تشد البشرة وتزيل التجاعيد والترهلات بدون عودة لبشرة بيضاء كالثلج

ظهور التجاعيد من أكثر المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير من السيدات وخصوصا في سن صغير, ويرجع ظهور التجاعيد في سن صغير الي استخدام مستحضرات التجميل بكثرة على البشرة وتعرض البشرة للشمس بشكل مباشر لفترات طويلة دون استخدام واقي الشمس, ويعد بذر الكتان من أفضل المواد الطبيعية التي ابهرت الاطباء بقدرتها على التخلص من التجاعيد وتعطي نتيجة أفضل من الكريمات الغالية التي قد تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة استخدام بذور الكتان للتخلص من تجاعيد البشرة وتفتيحها.

كيفية عمل وصفة بذور الكتان للتخلص من تجاعيد البشرة وتبيض البشرة

بذور الكتان من النباتات التي تحتوي على نسبة عالية من الاوميجا3 وهي من المكونات التي تعمل تغذية البشرة وتساعد في تحفيز خلايا البشرة الي انتاج الكولاجين الذي يحسن من شكل البشرة ويقلل من الخطوط الرفيعة التي تظهر حول العين, وتساعد في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم طحن معلقة من بذور الكتان ويوضع عليها معلقة من الزبادي, وتقلب المكونات معا

يوضع على الخليط معلقة من النشا ومعلقة من زيت بذور العنب, وتقلب واخيرا يمكن اضافة معلقة من الليمون.

يتم خلط المكونات معًا وتوضع على البشرة وتترك حتى تجف ولا يجب التحدث او الضحك او الاكل اثناء وضع الوصفة على البشرة.

بعد جفاف الوصفة على البشرة يتم فرك الوصفة من البشرة وتشطف البشرة.

ما هي فوائد بذور الكتان للبشرة والشعر والجسم

تحتوي على مجموعة من الالياف الصناعية التي تعمل على سد الشهية لفترات طويلة وبالتالي تساعد في فقدان الوزن.

تعمل على زيادة نضارة البشرة وتساعد في حماية البشرة من اشعة الشمس الضارة.

تساعد في تغذية الشعر ويمكن استخدام الجل الناتج عن غليانها في تصفيف الشعر وفرد الشعر.

تعمل على ترطيب الجلد وتكسبه نعومة, كما تساعد في علاج الكلف الناتج عن الحمل, وازالة التصبغات من البشرة بفاعلية وهذا يساعد على تبيض سريع البشرة والتخلص من جميع مشاكلها بسرعة

وصفة زيت الزيتون لتببض البشرة

تعاني السيدات من ظهور البقع السوداء الداكنة في بشرتهم بسبب تعرضهم الدائم الي الشمس وتسبب هذه الأعراض مشاكل في بشرتهم منها الحبوب والكلف وغيرها وأصبح الأمر سهل سيدتي يمكنك تبيض البشرة باستخدام وصفة زيت الزيتون والنشا وتساعد في تبيض البشرة بعمق والتخلص من التجاعيد بسرعة الصاروخ في وقت قصير للغاية يمكنك تجربتها هذا الطريقة السهلة لعمل