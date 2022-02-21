نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرسي بطعم زمان.. أفضل طريقة لعمل شيكولاته باونتي في البيت وبدون تكلفة تذكر في المقال التالي
طريقة عمل شيكولاتة باونتى فى البيت، عندما نسمع شيكولاته باونتى أو جيرسي تعود أذهاننا إلى ذكريات الطفولة مع تلك الحلوى الجميلة الشهية المحشوة بجوز الهند الرائع المذاق المغطى بالشيكولاتة الغنية والتي يعشقها جميع الأطفال ويرغبون دائما فى شرائها من محلات السوبر ماركت، إلا أن تلك الحلوى أصبحت مكلفة وذات أسعار مرتفعة جدا، لذلك سنقدم طريقة إعداد الشيكولاتة الباونتى فى البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة تستطيعي عمل كمية كبيرة من قطع شيكولاته باونتى وتقديمها لأطفالك للاستمتاع بها دون الحاجة إلى شرائها جاهزة.
طريقة عمل شيكولاته باونتي
ربع كيلو جوز هند ناعم.
250 مل حليب مكثف محلى.
250 جرام شيكولاتة بيضاء.
300 جرام شيكولاتة خام بنى.
200 جرام شيكولاته بيضاء.
4 ملاعق كبيرة زيت.
خطوات عمل شيكولاته باونتي
- نحضر إناء على النار نضع به الحليب المكثف المحلى حتى يتم تسخينه ثم نضف الشيكولاته البيضاء ونقلب باستمرار حتى تسيح الشيكولاتة تماما.
- نحضر وعاء نضع به جوز الهند ثم نضف عليه خليط الحليب المكثف الساخن.
- نفرك المكونات باليد جيدا حتى تتجانس مع بعضها ونحصل على عجينة جوز هند متماسكة.
- نحضر صينية مقاس 26 مبطنة بورقة زبدة.
- نفرغ خليط الجوز هند فى الصينية ونضغط عليها جيدا حتى يتم فردها ويصبح الوجه متساوي تماما.
- نغطى الصينية بكيس بلاستيكي وندخلها إلى الثلاجة ساعة أو ساعتين لكى تتماسك.
- نخرج عجينة جوز الهند من الصينية ونبدأ فى تقسيمها إلى قطع مستطيلة حسب المقاس المطلوب، عن طريق تقسيم العجينة إلى نصفين طوليا ثم القيام بعمل خطوط عرضية على شكل مستطيلات.
- ندخل قطع الجوز هند إلى الثلاجة مرة أخرى إلى أن نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة.
- نرفع الشيكولاتة البنى الخام على حمام ماء ساخن ونضف إليها الزيت مع التقليب المستمر حتى تسيح الشيكولاتة تماما.
- نضف الشيكولاتة البيضاء إلى الشيكولاتة البنى السائحة ونستمر فى التقليب حتى تسيح مع بعضها.
- نضع خليط الشيكولاتة الساخن فى وعاء ثم نحضر قطع الجوز هند ونبدأ فى غمس كل قطعة فى صوص الشيكولاتة من جميع الجوانب حتى يتم تغطيتها بالكامل.
- نخرج قطع الشيكولاتة الباونتى فى طبق مغطى بورق الزبدة ثم ندخلها إلى الثلاجة لكى تتماسك الشيكولاتة.
- بعد تماسك الشيكولاتة يمكن إزالة القطع الزائدة من الشيكولاتة من الحواف.
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