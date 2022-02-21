جيرسي بطعم زمان.. أفضل طريقة لعمل شيكولاته باونتي في البيت وبدون تكلفة تذكر

طريقة عمل شيكولاتة باونتى فى البيت، عندما نسمع شيكولاته باونتى أو جيرسي تعود أذهاننا إلى ذكريات الطفولة مع تلك الحلوى الجميلة الشهية المحشوة بجوز الهند الرائع المذاق المغطى بالشيكولاتة الغنية والتي يعشقها جميع الأطفال ويرغبون دائما فى شرائها من محلات السوبر ماركت، إلا أن تلك الحلوى أصبحت مكلفة وذات أسعار مرتفعة جدا، لذلك سنقدم طريقة إعداد الشيكولاتة الباونتى فى البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة تستطيعي عمل كمية كبيرة من قطع شيكولاته باونتى وتقديمها لأطفالك للاستمتاع بها دون الحاجة إلى شرائها جاهزة.

طريقة عمل شيكولاته باونتي

ربع كيلو جوز هند ناعم.

250 مل حليب مكثف محلى.

250 جرام شيكولاتة بيضاء.

300 جرام شيكولاتة خام بنى.

200 جرام شيكولاته بيضاء.

4 ملاعق كبيرة زيت.

خطوات عمل شيكولاته باونتي