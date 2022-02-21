نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة كأنك وضعتي رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها، تعتبر الرموش من أهم مميزات الجمال التي تنجذب الناس إليها، وتسعى كل فتاة بالعناية برموشها لكي تتجنب استخدام مستحضرات التجميل التي تؤثر عليها بشكل كبير وتؤدي إلى تساقطها، ومن المعروف أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تكثيفها وتطويلها بشكل سريع، لذلك سوف نتناول في هذا المقال طرق طبيعية لتكثيف الرموش.

وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها

تهتم كل فتاة بنفسها لكي تكون دائماً بشكل جذاب أمام الناس، لذلك تبحث عن طرق العناية بالبشرة والشعر، وعلاوة على ذلك تهتم دائماً برموشها التي تبرز شكل وجهها وتجعله أكثر جمالاً، لذلك يمكنكم معرفة وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها من خلال الآتي:

زيت الخروع: يعتبر زيت الخروع من أهم الزيوت التي لها الكثير من الفوائد منها تكثيف الرموش وتطويلها.

طريقة الاستخدام: احضري فرشاة ماسكرا نظيفة أو قطعة من القطن، ثم استخدامها على الرموش يومياً من فترة الليل حتى الصباح، يتم تكرار هذه الوصفة حتى تحصلي على رموش كثيفة وطويلة.

جل الصبار أو الألوفيرا

يعد الصبار من المنتجات التي تحتوي على الكثير من العناصر والمعادن المفيدة التي تحفز نمو الشعر، لذلك ينصح به خبراء التجميل باستخدامها باستمرار.

خطوات الاستخدام:



يوضع على الرموش يومياً باستمرار قطعة من القطن، من الضروري تكرار هذه الوصفة لعدة أشهر للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

تطويل الرموش بالشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من الوصفات الطبيعية التي يجهلها الكثير على الرغم من أنه يحتوي على الكثير من الفوائد، حيث يحتوي على مادة تسمى الفلافونيدات التي تعمل على زيادة كثافة الشعر ونموها، لذلك سوف تجدين نتيجة مبهرة باستخدام الشاي الأخضر.

طريقة الاستخدام

قومي بغلي كوب صغير من الشاي، ضعي قطعة من القطن ثم ضعيها على الجفن لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم يغسل الوجه جيداً، ومن الممكن أن تقومي بشرب كوب من الشاي الأخضر فهو يساعد على تطويل الرموش ومفيد للغاية للجسم.

من خلال استخدام أحد الطرق التالية سوف تحصل على تكثيف رهيب للرموش ولن تحتاج إلى استخدام الماسكرا بعد الآن.