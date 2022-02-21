كل اللي هيدوقة هيحلف بية ..طريقة عمل عجينة الحواوشي على أصولها وسر خلطة الحواوشى الرهيبة ريحة وطعم تجيب اخر الشارع

عمل عجينة الحواوشي، يُعد الحواوشي من الأطباق المصرية المعروفة، والحواوشي عبارة عن عجين أو خبز جاهز محشو باللحم المفروم المتبل بمجموعة من البهارات الخاصة للحصول على نكهة مميزة، وهو مفيد جدا للجسم لاحتوائه على البروتين الهام جدا لبناء عضلات الجسم، وتتساءل العديد من السيدات عن طريقة إعداد عجينة الحواوشي وكيفية تحضيره بالمنزل وسوف نقدم طريقة بسيطة وناجحة لإعداده بالمنزل.

عمل عجينة الحواوشي

يعتبر الحواوشى من الأكلات المفضلة ودايما يفضل شراءه من المحلات وسوف نقدم لكم كيفية تحضيره

مكونات عجينة الحواوشي

3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدام.

كوب وربع ماء دافئ للعجن.

¼ كوب من زيت الذرة.

3 ملاعق من اللبن المجفف.

ملعقة وربع من السكر الأبيض.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

مكونات الحشوة

½ كيلو لحم أحمر مفروم

100 جرام دهن مفروم أو مبشور.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كبابة صيني.

½ ملعقة من الكمون والفلفل الأسود

¼ ملعقة من القرنفل والقرفة

¼ ملعقة من الحبهان المطحون.

خطوات تحضير العجينة

نحضر نصف كوب من الماء الدافئ وتذيب به السكر والخميرة ونتركهم حتى تتفاعل الخميرة وتنشط.

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق واللبن المجفف ونخلطهم معا ثم نضيف الزيت ونقلبهم جميعا حتى يصبح الخليط مثل حبات الرمل الرطب.

إضافة خليط الخميرة ثم الماء الدافئ بشكل تدريجي مع التقليب والعجن لمدة 10 دقائق حتى الوصول إلى عجينة متماسكة وطرية.

نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة ونصف حتى تختمر العجينة.

نبدأ بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة ومتساوية ونتركها لمدة 5 دقائق قبل الحشو.

خطوات تحضير الحواوشي