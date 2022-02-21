بيضة واحدة بس ... طريقة عمل بسكويت بجوز الهند ألذ واطعم بسكوت ممكن تعمليه لكل عشاق الجوز الهند

طريقة عمل بسكويت بجوز الهند، بسكويت بجوز الهند من ألذ طرق عمل البسكويت حيثُ يكون له نكهة خاصة ورائحة مميزة فضلًا عن أنواع البسكويت الأخرى وتحتاج كثير من النساء خاصة العرائس معرفة المكونات المستخدمة بدقة شديدة حتى تحصل على بسكويت جوز الهند مثل الجاهز تمامًا ولأجلك سيدتي المقادير والخطوات اللازمة لعمل اشهي بسكويت بجوز في المنزل.

طريقة عمل بسكويت بجوز الهند

مقدار كوبين من الدقيق.

كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من السكر البودر.

نصف كوب من جوز الهند المطحون.

كيس من الفانيليا.

عدد واحد بيضة.

مكونات التزيين

ملعقتين من اللبن.

ملعقتين من الفانيليا.

بيضة.

جوز هند ناعم.

خطوات تحضير البسكويت

نحضر وعاء أو بوله ونضع بها كمية الدقيق الموجودة لدينا ونضيف إليها البيكنج بودر وكوب الزبدة.

نخلط المكونات مع الزبدة جيدًا ثم نضيف السكر وجوز الهند والبيضة والفانيليا.

نقوم بعجن المكونات جيدًا حتى نحصل على قوام عجينة متماسكة يمكن التحكم بها.

على رخامة مسطحة نقوم بفرد قطعة العجينة ونقطعها في حجم البسكويت الذي نريده ويمكن تشكيلها باستخدام ماكينة البسكويت.

نحضر صينية الفرن المستخدمة وندهنها بقطعة من الزبدة أو السمنة ونرص بها البسكويت،

نحضر طبق ونضع فيه البيضة واللبن والفانيليا ونقوم بدهن وجه قطع البسكويت.

نُشعل الفرن في درجة حرارة متوسطة ونضع الصينية حتى ينضج البسكويت وعندما نخرجه نرش جوز الهند على الوجه.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالمكسرات

مقدار بياض عدد 6 بيضات.

ملعقة ونصف فانيليا.

كوب مكسرات مبشور حسب الرغبة.

ثلاثة أكواب من جوز الهند المطحون.

كوبين من السكر البودر.

ملعقة من البيكنج بودر.

تحضير بسكويت جوز الهند بالمكسرات