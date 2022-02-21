نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر التحبيشة مش هتلاقيها عند العطار.. السبع بهارات الاصليه بطعم مميز وريحة جبارة مش هتستغني عنها أبدا في أكلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة المطبخ الهندي من أفضل المطابخ المشهورة حول العالم ويفضلها الكثير حول العالم, والاكل الهندي يتميز بالبهارات الهندية الفريدة التي يتم وضعها في الاكل وتكسبه طعم ورائحة مميزة جدا واهم هذه البهارات هي السبع بهارات, ولذلك ويرغب الكثير من السيدات في معرفة سر البهارات الهندية التي تعطي للاكل طعم مميز, كما انها غنية بالعديد من الفيتامنيات والمعادن المفيدة للجسم وطريقة تحضير البهارات السبع تختلف من دولة لدولة, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال الطريقة السرية لعمل السبع بهارات الهندية بسهولة في البيت.

ما هي المكونات المطلوبة لعمل السبع بهارات الهندية

عودان من القرفة.

معلقة من ورق الكاري.

معلقتين من الفلفل الاحمر المجفف.

معلقتين من الكزبرة الجافة.

خمس فصوص من القرنفل.

معلقة من الفلفل الاسود الحصي.

معلقة من الحلبة الحصي.

طريقة عمل السبع بهارات الهندية في البيت بسهولة

توضع القرفة مع ورق الكاري مع الفلفل الاحمر المجفف في اناء على النار الهادئة وتقلب لمدة خمس دقائق.

تضاف باقي المكونات في الاناء وتقلب حتي تتحمص ويتم التخلص من اي رطوبة موجود بها.

يتم طحن المكونات في المطحنة الكهربائية حتى يصبح القوام ناعم.

توضع خلطة السبع بهارات في علبة زجاجية ويجب ان تكون جافة ونظيفة ويجب الا يصل اي رطوبة اليها حتى لا تتسبب في تكون اي عفن.

ما هي استخدامات السبع بهارات الهندية

السبع بهارات الهندية من التوابل المميزة التي تضفي على اي طعام نكهة ورائحة فريدة جدا, ويمكن استخدامها في تتبيل اللحوم بانواعها المختلفة او الدجاج او الاسماك عند طريق تدليك كل منهم بالتوابل, ويمكن استخدامها مع الخبز المحمص او توضع مع حمص الشام بعد السلق, ويمكن اضافتها مع اطباق الشوربة المختلفة او مع الارز الابيض اذ تكسبه طعم جميل ومختلف عن اي طبق اخر, ويتم استخدامها ايضا مع الكشري, والخضروات مثل البطاطس والباذنجان, ويمكن استخدامها في نقع الدجاج عند اضافتها الي الماء مع الخل والليمون للقضاء على اي رائحة زفارة بها.