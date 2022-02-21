كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجهود اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

من الممكن أن تقومي بفرد الشعر باستعمال الكريم بانثينول من خلال الاستعانة بمكونات أخرى أيضا مع البانثينول وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث نتعرف بالتفصيل على أثر البانثينول على الشعر واهم المكونات التي من الممكن ان تدخل في تركيبة كريم البانثينول المميزة مع توضيح أهم الخطوات الأساسية والتي من خلالها من الممكن ان يتم عمل كيراتين باستعمال البانثينول المميز في ترطيب الشعر تماما والحصول عليه ناعم وخالي من التجعد.

مكونات إعداد خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

من الكريمات الأقوى التي من الممكن أن تستعمل في التحضير لأفضل المكونات التي من الممكن أن تعمل بمثابة الكيراتين الطبيعي المعزز لنعومة فائقة للشعر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوضح المكونات التي من الممكن أن تتفاعل مع البانثينول وتعطي أفضل النتائج على الشعر حيث تعد تلك التركيبة المميزة من بين أقوى التركيبات الطبيعية والتي لها القدرة على الإزالة التامة لأي شعر مجعد بين خصلات الشعر، ولمقادي نذكرها كما يلي، من أسهل المكونات التي من الممكن أن تعطي نتيجة ممتازة للشعر الناعم بالبانثينول هي تلك المكونات الآتية والتي لها دور في إنتاج أفضل كريم لفرد الشعر.

ملعقة من مستحضر بانثينول.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زبت الخروع.

ملعقة من النشا.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الفازلين.

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

من الممكن أن يتم تنعيم الشعر من خلال الاستعانة بوصفة مميزة من البانثينول، وتلك الخلطة الطبيعية من السهل تحضيرها من خلال اتباع ما يلي: