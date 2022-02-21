احضرنا لك اسرار تحضير “الكنافة النابلسية” من اشهر حلواني شيفات العالم العربي

تعتبر الكنافة النابلسية من الحلويات التي لديها مذاق شهي ويسهل تحضيرها بكل سهولة وتبحث الكثير من ربات المنازل عن خطوات تحضير الكنافة النابلسية في المنزل بكل سهولة وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير الكنافة النابلسية.

ولايسعنا ذكر الكثير من مميزات الكنافة النابلسيه ولا يسعنا ايضا ان نعرفكم ايها الساده القراء على سر الكنافة النابلسية حيث تتميز بالطعم الشرقي الاصيل للحلويات الشرقيه، وتعتبر سوريا هى أحد اكثر الدول العربية التي اشتهرت بصناعة الحلويات فهناك الكثير من انواع الحلويات الشرقيه التي ظهرت في الأونة الاخير.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية:

يتم تحضير الكنافة النابلسية بكل سهولة في المنزل وفيما يلي مقادير تحضير الكنافة النابلسية:

نصف باكيت عجينة الكنافة. مائتان وخمسون جرام من الجبن العكاوي المحلي. قطر أو شربات سكر. زيت عباد الشمس. صبغة الكنافة.

خطوات تحضير الكنافة النابلسية:

يتم تحضير الكنافة النابلسية باتباع خطوات بسيطة وغير مكلفة وتلك الخطوات تكمن في التالي:

أولًا يتم الحصول على إناء صغير ثم يتم وضع فيه نصف كاس من السمن ثم يتم رفعه على نار متوسطة وتركه لحين أن تذوب السمنة ثم يتم تركه جانبًا.

القيام بوضع الحبن المحلي في مصفاة وتركه لحين أن يتصفى من المياه بشكل نهائي.

يتم الحصول على الصينية ثم يتم وضع بها كأس من السمنة ثم يتم إضافة كمية قليلة من صبغة الكنافة.

القيام بتقليب الصبغة مع السمن ثم يتم توزيعها في قاع الصينية.

الحصول على طبق واسع ويتم وضع فيه الكنافة ثم يتم إضافة السمنة المذابة مع التقليب بأطراف الأصابع لحين أن تتغطى الكنافة بشكل نهائي بالسمن.

القيام بتوزيع الكنافة على السمن في الصينية لكي يتغطى القاع بشكل نهائي ثم يتم الضغط على الكنافة.

القيام بوضع الجبن على طبقة الكنافة بحيث يتم التوزيع بصورة متساوية.

يتم رفع الصينية من على النار ثم يتم تحريك صينية الكنافة على النار بصورة دائرية لحين أن تذوب الجبنة وتتحمص الكنافة.

يتم وضع الكنافة في طبق التقديم ثم يتم إضافة القطر وتزين بالفستق الحلبي وتقدم ساخنة وبالهناء عليكم جميعًا.

مقادير تحضير الكنافة بالجبنة الموزاريلا:

كيلو من عجينة الكنافة. كيلو من الجبن العكاوي. زبدة سائلة. نصف ملعقة من لون الطعام. أربعة ملاعق من شربات مياه الورد. كأسان من الجبنة. فستق.

طريقة التحضير: