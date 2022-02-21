نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الكريمات الفعالة جداً في المطبخ وخاصةً في تحضير الخبز والمعجنات، لكن للخميرة فوائد أخرى في مجال التجميل والعناية بالبشرة، وهذا لأنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين b1 الذي يحمي البشرة من ظهور علامات الشيخوخة فيها في وقت مبكر، كما تحتوي أيضاً على فيتامين b6 الذي يقلل من ظهور حب الشباب في البشرة، بالإضافة إلى حمض الفوليك الذي يساعد على تنعيم البشرة بشكل كبير، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي له نفس تأثير حمض الفولي، إلى جانب كل ما سبق يمكن استخدام الخميرة لتفتيح البشرة بأكثر من طريقة وهي:

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة ملعقة كبيرة من الحليب الفاتر وملعقة كبيرة من الدقيق وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نخلط جميع المكونات السابقة سوياً ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل ونعيد الخلط، نوزع الخليط على الوجه بالكامل ونتركه حتى يجف بشكل كامل، نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد، نجفف البشرة ونرطبها جيداً ثم نكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا للتبيض الفوري

نحتاج إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون وملعقة كبيرة من الخميرة وربع كوب من الحليب الدافئ، نقوم بخلطهم جيداً ونوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه، نكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

ماسك الخميرة والليمون لتبيض البشرة

نحتاج الى ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الخميرة الجافة نقوم بخلطه سوياً، نوزع الخليط على البشرة ونفركه باليدين لمدة دقيقة ثم نترك الخليط على البشرة لمدة ثلث ساعة، نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم الماء البارد ونرطبه، نطبق هذه الطريقة مرة واحدة كل أسبوع.

خلطة الخميرة والنشا لنفخ الخدود

نحتاج الى ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الخميرة الجافة، نخلطهم سوياً ثم نضيف ماء دافئ إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي ،نوزع الخليط على الوجه بحركات دائرية ونتركه حتى يجف تماماً، نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم الماء البارد ونرطبه جيداً، ونكرر هذا الخليط مرتي او ثلاثة كل أسبوع.