نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر طريقة لتحضير كبسة الدجاج من المطبخ السعودي في المقال التالي
يعتبر المطبخ السعودي هو أول من ابتكر وجبة الكبسة حتى أنه ينتشر بها في جميع دول العالم وأصبح يتفنن في طريقة تحضيرها على عكس باقي الدول مما يجعل ربات المنزل تقوم بالبحث المستمر عن طريقة تحضير الكبسة بالطريقة السعودية حيث يتم الإبداع فيها بشكل مختلف ويتم إدخال مكونات دسمة تجعلها أكثر شهية وتقوم معظم المطاعم بتقليد تلك الطريقة ولكن ليس بنفس الخطوات التي يقوم بها المطبخ السعودي، وتعتبر الكبسة بالدجاج هي من أكثر الوصفات الرائعة التي تعتبر مفضلة أكثر من كبسة اللحوم ويتم إضافة بعض التوابل على الأرز والكبسة التي تجعلها في النهاية مذاقها أفضل من المطاعم ونقدم لكم خطوات تحضير الكبسة على الطريقة السعودية من خلال هذا المقال.
طريقة تحضير كبسة الدجاج السعودية
مكونات التحضير:
- مقدار كيلو جرام من صدور الدجاج مقطعة.
- ملعقة كبيرة من الهيل.
- ملعقة من مسحوق الكركم.
- بهارات من ورق لورى.
- ملعقة صغيرة من الملح وأخرى من الفلفل الأسود.
- ما يقارب من كأس ماء.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.
- مقدار 200 جرام من الطماطم المقطعة.
- ثلاث كأس من الأرز البسمتي.
- بصلة مفرومة.
- شطة حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- تحضير حلة غير لاصقة ووضع فيها الزيت ثم نقوم بتسخينه وإضافة إليه البصل المفروم مع التقليب حتى يصبح ذو اللون الأصفر.
- إضافة مكون الطماطم بعد أن يتم فرمها إلي البصل ما اضافه بعض من التوابل مثل مكون الهيل والملح بالإضافة إلي باقي البهارات وأوراق اللوري ثم نترك الصلصة حتى تتماسك.
- يتم إضافة قطع الدجاج بعد غسلها وتقطيعها إلى مربعات متوسطة مع التقليب الدجاج حتى يصبح نصف نضج وعند الوصول إلي تلك الخطوة.
- يتم إضافة الأرز الخاص بالكبسة ووضع الماء على أن يكون فاتر ثم نقوم بوضع غطاء الحلة على درجة حرارة عالية ونترك المكونات حتى الغليان.
- بعد غليان الماء يتم خفض درجة الحرارة ونتركه مدة مناسبة لنضج الكبسة وباقي المكونات ولا تأخذ وقت طويل للطهي.
- عند نضج الكبسة يتم سكبها في أطباق التقديم ويتم تقديمها ساخنة للتمتع بمذاقها الشهي بالهناء والشفاء.
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