أشهر طريقة لتحضير كبسة الدجاج من المطبخ السعودي

يعتبر المطبخ السعودي هو أول من ابتكر وجبة الكبسة حتى أنه ينتشر بها في جميع دول العالم وأصبح يتفنن في طريقة تحضيرها على عكس باقي الدول مما يجعل ربات المنزل تقوم بالبحث المستمر عن طريقة تحضير الكبسة بالطريقة السعودية حيث يتم الإبداع فيها بشكل مختلف ويتم إدخال مكونات دسمة تجعلها أكثر شهية وتقوم معظم المطاعم بتقليد تلك الطريقة ولكن ليس بنفس الخطوات التي يقوم بها المطبخ السعودي، وتعتبر الكبسة بالدجاج هي من أكثر الوصفات الرائعة التي تعتبر مفضلة أكثر من كبسة اللحوم ويتم إضافة بعض التوابل على الأرز والكبسة التي تجعلها في النهاية مذاقها أفضل من المطاعم ونقدم لكم خطوات تحضير الكبسة على الطريقة السعودية من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير كبسة الدجاج السعودية

مكونات التحضير:

مقدار كيلو جرام من صدور الدجاج مقطعة.

ملعقة كبيرة من الهيل.

ملعقة من مسحوق الكركم.

بهارات من ورق لورى.

ملعقة صغيرة من الملح وأخرى من الفلفل الأسود.

ما يقارب من كأس ماء.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

مقدار 200 جرام من الطماطم المقطعة.

ثلاث كأس من الأرز البسمتي.

بصلة مفرومة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير: