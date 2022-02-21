نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناع لإزالة التصبغات والبقع والكلف والروؤس السوداء وازاله الخلايا الميت يجعل بشرتك مشدوده وصافيه كازجاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناع لإزالة التصبغات والبقع والكلف والرؤوس السوداء

الكلف والرؤوس السوداء من أكثر مشاكل البشرة التي لا يمكن حلها بسهولة ويظهر الكلف في الجلد نتيجة للتعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة دون حماية الجلد بأي كريم مضاد لاشعة الشمس الضارة كما يظهر بسبب تراكم الحبوب في البشرة وافراز كمية كبيرة من الدهون في الجلد, وبسبب ارتفاع اسعار المستحضرات التي تعمل على علاج الكلف يبحث الكثير من السيدات عن قناع طبيعي يمكن تحضىره في البيت ويكون اقتصادي, وفعال في التخلص من التصبغات والكلف وتفتيح البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء, وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال بالتفصيل.

طريقة تحضير قناع طبيعي للتخلص من البقع الداكنة والكلف والرؤوس السوداء

الكلف والتصغات تظهر في الجلد بسبب ارتفاع نسبة صبغة الميلانين في البشرة وتعطي مظهر سئ للبشرة, وهناك العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الرؤوس السوداء التي تظهر في الانف والجبهة, ومنها البيض حيث يحتوي بياض البيض على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات التي تغذي البشرة ويساعد في التخلص من من التصبغات والكلف و البقع التي تتركها الحبوب في البشرة ويمكن عمل قناع البيض كالتالي:-

يتم خلط بياض بيضة واحدة مع معلقة من النشا.

يضاف على الخليط معلقة من عصير الليمون, ويتم خلط المكونات حتى تمتزج تماما.

يفرد طبقة من القناع على البشرة ويوضع عليه طبقة من المناديل الورقية ويوضع عليها طبقة اخري من قناع البيض.

يترك القناع حتى يجف على البشرة تماما, وبعد ذلك يتم تقشير القناع من البشرة برفق.

بعد ذلك تمرر قطعة صغيرة من الثلج لقبض مسام البشرة وترطيب البشرة بمرطب قوي.

طريقة التخلص من التصبغات وتبيض البشرة بقناع القرفة

القرفة من أفضل المكونات التي تساعد في التخلص من اسمرار البشرة وازالة اي تصبغات من البشرة كما تعالج الكلف وتعمل على التخلص من البثور البيضاء والسوداء لان لها خصائص مضادة للبكتيريا وتقلل الالتهاب, ويتم عمل قناع القرفة بخلط معلقة من الفرقة مع معلقة من العسل, ويقلبان معا ويوضع على البشرة ويترك ربع ساعة ويتم غسل البشرة جيدا.