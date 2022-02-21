نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل بسكويت بجوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل في المقال التالي
بسكويت جوز الهند يعد أطيب أنواع البسكويت والمخبوزات التى تقدم إلى أطفالك كوجبة خفيفة وحيث يمكن تناول بسكويت جوز الهند بجانب كوب من الشاي والمشروبات الساخنة، كما أن بسكويت جوز الهند من البسكويت التى يقبل على تناوله العديد من الأشخاص، وكما أن جوز الهند تدخل في العديد صناعة الحلويات، وكما يتميز بسكويت جوز الهند بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ ويتميز بمذاق رائع ورائحة مختلف عن جميع أنواع البسكويت، فبسكويت جوز الهند يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت جوز الهند الهش والطري بطريقة مضمونة وصحية في البيت بمذاق مختلف وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت جوز الهند
المكونات:
- كوب من السكر الأبيض المطحون.
- كوب من الزبدة.
- كوب من جوز الهند المبشور.
- عدد أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- عدد أثنين حبات من البيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم ضعي فيه كوب من الزبدة ثم قومي بخفقها بواسطة المضرب الكهربائي وبعد ذلك قومي بإضافة كوب من السكر الأبيض المطحون مع خليط الزبدة ويتم خفقهم جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة البيض بالتدريج مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا ثم قومي بالإستمرار في الخفق المكونات جيداً حتى يصبح لدينا قوام كريمي كثيف وبعد ذلك يتم إضافة أثنين كوب من الدقيق الأبيض بالتدريج مع ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر مع عجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وهشة.
- الخطوة الثالثة قومي بتغطية الوعاء جيداً ثم قومي بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً وبعد مرور الوقت قومي بإخراج الوعاء من الثلاجة ثم قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق وبعد ذلك أبدأي في تشكيل البسكويت بقطاعة البسكويت أو في ماكينة البسكويت وقومي بتشكيل البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ثم قومي بإدخال صينية البسكويت في فرن محمي مسبقاً واتركي البسكويت في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي وبعد مرور الوقت قومي بإخراج صينية البسكويت من الفرن بعد تمام النضج واتركي البسكويت حتى يبرد جيداً ثم بعد ذلك ضعي البسكويت في علبة محكمة للغلق وتناوليه بجانب كوب من الشاي أو بجانب المشروبات الساخنة.
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