أسهل طريقة لعمل بسكويت بجوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

بسكويت جوز الهند يعد أطيب أنواع البسكويت والمخبوزات التى تقدم إلى أطفالك كوجبة خفيفة وحيث يمكن تناول بسكويت جوز الهند بجانب كوب من الشاي والمشروبات الساخنة، كما أن بسكويت جوز الهند من البسكويت التى يقبل على تناوله العديد من الأشخاص، وكما أن جوز الهند تدخل في العديد صناعة الحلويات، وكما يتميز بسكويت جوز الهند بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ ‏ويتميز بمذاق رائع ورائحة مختلف عن جميع أنواع البسكويت، ‏فبسكويت جوز الهند يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت جوز الهند الهش والطري بطريقة مضمونة وصحية في البيت بمذاق مختلف وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

المكونات:

كوب من السكر الأبيض المطحون .

كوب من الزبدة .

كوب من جوز الهند المبشور .

عدد أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

عدد أثنين حبات من البيض .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر .

طريقة التحضير :