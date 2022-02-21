طريقة عمل الاندومي الصحية بديل الجاهز في البيت بكل سهولة

يعتبر الأندومي من أشهر الأكلات السريعة ويمكن تقديمها بأكثر من نكهة مختلفة وله شعبية كبيرة في مختلف دول العالم، تعد طريقة عمل الأندومي زي الجاهز في البيت من الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت ولذلك فان تحضير وصفة الاندومي ‏في البيت يكون أكثر أماناً وصحة، ‏وسوف نتعرف على طريقة عمل الأندومي في المنزل بطريقة سهلة صنعها في المنزل ومفيدة أيضا للأطفال وغير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل بيت ‏ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الاندومي في المنزل

المكونات:

نصف كيلو جرام من المعكرونة إسباجتي الرفيعة أو الشعرية .

عدد أثنين مكعب مرقة دجاج .

عدد أثنين ملعقة كبيرة من زيت الطعام .

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المفروم المجفف .

ملعقة واحدة صغيرة من البصل المفروم المجفف .

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون المطحون .

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون .

ملعقة واحدة صغيرة من الشطة الناعمة .

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

كمية وفيره من الماء .

طريقة التحضير :