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عمر شويل - جدة أسرع طريقة لعمل العيش الفينو الهش والخفيف وطري مثل الأفران بدون بيض - ثقفني
العيش الفينو من أكثر المعجنات التي نقوم باستخدامها في تحضير السندويشات للمدارس و الإفطار، فهو واحد من المعجنات التي لا يمكن الإستغناء عنها في الإفطار و العشاء لذلك تقوم الأمهات باستخدامه في تحضير اللانش بوكس، ولذلك يبحث عدد كبير من الأمهات عن الطريقة الصحيحة لتحضير العيش الفينو من المنزل بطريقة الافران لكي تحصلون على قوام خفيف و هش و طري وسنقدم لكم خلال السطور التالية خطوات عمل العيش الفينو.
مقادير العيش الفينو
هذه النوع من المعجنات لا يحتاج سوى مكونات بسيطة جدًا فهو لا يحتاج إلى إضافات كثيرة، المكونات هي:
- 4 أكواب من الدقيق يفضل أن يكون نوع الدقيق خاص بالمخبوزات.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- معلقة كبيرة من السكر الأبيض.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ماء دافئ للعجن.
طريقة تحضير العيش الفينو
- قبل البدء في التحضير نقوم بنخل الدقيق لكي يصبح العيش هش.
- بعد ذلك نقوم بخلط المكونات الجافة من الدقيق و الملح و الخميرة و السكر ونقلبهم مع بعضهم.
- ثم نقوم بوضع ربع كوب من الزيت النباتي على المكونات و نقوم بخلط الزيت مع الدقيق حتى يتشرب الزيت ويصبح مثل حبات الرمل.
- نأتي بالماء الدافئ، لابد أن يكون ماء دافئ لأن هذا سوف يساعد الخميرة على التفاعل والتخمير بشكل أسرع.
- بالتدريج نضيف الماء الدافئ على الدقيق مع العجن حتى تكتفي العجينة.
- باليد أو بالعجان نقوم بعجن عجينة العيش الفينو لمدة لا تقل عن 12 دقيقة حتى يصبح ملمس العجينة طري و ناعم.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كور متوسطة الحجم ولابد أن تكون متساوية لكى تحصلين على الشكل نفسه في جميع القطع.
- نضع قطع العجين على سطح الرخامة او على وعاء مرشوش بالدقيق ويغطي ونتركه يرتاح لمدة 10 دقائق.
- ثم نقوم برش القليل من الدقيق على سطح الرخامة و نقوم بفرد قطعة العيش من الجوانب على شكل مربع.
- بعد ذلك نقوم بلف العجينة رول على شكل أسطوانة ثم نحركها حتى تصبح شكل واحد مثل الأفران.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من قطع العجين كلها.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت ونرص عليها قطع العيش الفينو ولابد من ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى لكى يتضاعف حجمها.
- نغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- في فرن ساخن مسبقاً نقوم بوضع الصينية على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة حتى تتحمر من الأسفل، يمكنك تشغيل الشواية آخر 3 دقائق لكي يأخذ اللون الذهبي من الوجه ولكى لابد من متابعته لكى لا يحترق.
- بعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بتقطيعه وإضافة الجبن او الحشوات كما تفضلين ويقدم بالصحة والهنا.
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