لو عندك موز وبيض تعالي اقولك على حلو يجنن عملتها مرة وندمت ولادي عايزنها كل يوم

تحب الامهات عادة الابتكار في طريقة ‏صنع الحلويات المختلفة و إعداد طرق مختلفة من الحلويات ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة سريعة يمكن من خلال إعداد نوع لذيذ من انواع الحلويات واضافة بعض المكونات له ‏وهذا الحلو هو الحلو الذي يتم إعداده من البيض والموز ‏لا يتم استخدام الكثير من المكونات فيه ولكن في نفس الوقت يكون له طعم لذيذ المختلفة ويتم اعدادها بشكل سريع ولا يستغرق وقتا طويلا ولا يحتاج إلى الفرن حتى يكون جاهز من خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات هذا الحلو الرائع ‏الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد حلوى الموز بالبيض.

‏مكونات إعداد حلو الموز بالبيض

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه ‏حلويات باستخدام مكونات وطرق كثيرة مناسبة وهذه المكونات هي:

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رشة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الناعم مطحون.

كوب كبير من الدقيق المطحون.

ستة حبة تقريبا من الموز.

ملعقة صغيرة من الباكنج بودر .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

¼ كوب من زيت القلي.

بيضتين.

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طريقة إعداد حلوى الموز باستخدام البيض

فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الحلوة بطريقة بسيطة وحتى تكون جاهزة للتقديم وهذه الطريقة هي:

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