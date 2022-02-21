لو عندك كوب سكر أعملي حلوي الجيلاتين بدون بيض ولا فرن في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

الكثير من الأمهات يخشون على أطفالهم من تناول الحلوى الصناعية خارج المنزل أو شرائها من ‏الأسواق لأنها تكون تحتوي على مواد غير صحية يمكن أن تسبب لهم أمراض ومشاكل صحية على المدى البعيد وبالطبع لا يمكن منع الأطفال مطلقا من تناول هذه الحلويات لأنهم يحبونها بشكل جنوني وإذا رأىوها في الخارج تجذب انتباههم بشكل كبير لذلك يمكن أن نصل إلى حل اكثر حيادية وهو أن تتعلم الأم إعداد هذه الحلويات في المنزل وتقوم بإجراء أطفالها بتقديم الحلويات بطريقة مميزة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد انواع الحلويات ‏الشهيرة التي يحب الأطفال شراؤها و تناولها بكميات كبيرة وهي حلوة الجيلاتين أو الكندي كما يقال عنها ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الحلوة والمكونات التي نحتاجها لها.

مكونات إعداد حلوى الجيلاتين بالسكر

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد حلوى الجيلاتين:

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كما نعرف أنه جميع أنواع هذه الحلويات تعتمد بشكل كبير على السكر وعلى الألوان لذلك سنستخدم تقريبا كوبين من السكر.

ربع كوب ماء بارد.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الجيلاتين.

ألوان صناعية.

نكهات غذائية.

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خطوات عمل حلوى الجلاتين

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الحلوى الجلاتين وهذه الخطوات هي:

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