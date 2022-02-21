نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحية لعمل الشيبسي الصحي لأولادك في المنزل في المقال التالي
عمر شويل - جدة الطريقة الصحية لعمل الشيبسي الصحي لأولادك في المنزل - ثقفني
بطاطس الشيبسى المقرمشة تعتبر المفضلة لدى الكثير منا وخاصة الأطفال حيث أن لها طعم لذيذ وشهى ولها شكل مميز ولكن رقائق الشيبسى التى يشتريها الاطفال من المحلات تحتوى على مكسبات طعم تجعلها مضرة لصحة الجسم لذلك يكثر البحث عن طريقة لتحضيره فى المنزل لهذا نقدم لكم فى هذا المقال طريقة سهلة وسريعة لتحضير رقائق الشيبسى وسوف تحصلين على طعم مثل الجاهزة التى تباع فى المحلات وصحية أكثر نقدم لكى هذه الوصفة خطوة بخطوة إليكى الطريقة.
طريقة اعداد رقائق البطاطس الشيبسى فى المنزل
مكونات الوصفة:
- كيلو من البطاطس التحمير “ست حبات بطاطس”.
- ملعقة من البيكينج بودر “ملعقة كبيرة الحجم”.
- كأس كبير من الخل.
- ملعقة من البصل البودر “ملعقة صغيرة الحجم”.
- ملعقة من الثوم البودر صغيرة الحجم.
- ملعقة من الكزبرة الجافة “ملعقة صغيرة الحجم”.
- ملعقة بابريكا “ملعقة صغيرة الحجم”.
- ملعقة من الكمون المصحون “ملعقة صغيرة الحجم”.
- فلفل اسود.
- ملح.
- زيت نباتى للقلى.
طريقة تحضير الوصفة:
- نقوم أولاً بتقشير البطاطس وغسلها جيداً بالماء البارد ثم نقوم بتقطيعها على شكل شرائح شيبس ونغسلها مرة ثانية بالماء البارد .
- نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه ماء مثلج ثم نضع فيه ملعقة كبيرة الحجم من البيكينج بودر وملعقة من الملح ونضيف إليهم كأس من الخل نقوم بتقليبهم مع بعضهم البعض جيداً ثم نضيف إليهم البطاطس المقطعة إلى شرائح ونتركها خمس واربعون دقيقة إلى ساعة من الزمن.
- نقوم بإحضار طاسة عميقة ونضعها على النار ثم نضع فيها زيت نباتى غزير للقلى ونتركها قليلاً من الوقت حتى يسخن الزيت جيداً ثم نقوم بإحضار البطاطس بعد مرور الوقت ونصفيها من الماء ونقوم بوضعها فى الزيت الساخن بهدوء وبالتدريج و لا نضع شرائح البطاطس كلها دفعة واحدة.
- نتركها حتى تتحمر فى الزيت جيداً ونقلبها كل دقيقتين إلى أربع دقائق .
- نقوم بتجهيز طبق كبير ونضع فيه ورق المطبخ وبعد أن تنضج رقائق البطاطس نقوم بإخراجها من الزيت ووضعها فى الطبق المجهز حتى يمتص الزيت .
- نقوم بخلط جميع البهارات مع بعضها وننقل البطاطس إلى طبق اخر ثم نضع عليها البهارات وقدميها إلى اطفالك.
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