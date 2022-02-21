الطريقة الصحية لعمل الشيبسي الصحي لأولادك في المنزل

بطاطس الشيبسى المقرمشة تعتبر المفضلة لدى الكثير منا وخاصة الأطفال حيث أن لها طعم لذيذ وشهى ولها شكل مميز ولكن رقائق الشيبسى التى يشتريها الاطفال من المحلات تحتوى على مكسبات طعم تجعلها مضرة لصحة الجسم لذلك يكثر البحث عن طريقة لتحضيره فى المنزل لهذا نقدم لكم فى هذا المقال طريقة سهلة وسريعة لتحضير رقائق الشيبسى وسوف تحصلين على طعم مثل الجاهزة التى تباع فى المحلات وصحية أكثر نقدم لكى هذه الوصفة خطوة بخطوة إليكى الطريقة.

طريقة اعداد رقائق البطاطس الشيبسى فى المنزل

مكونات الوصفة:

كيلو من البطاطس التحمير “ست حبات بطاطس”.

ملعقة من البيكينج بودر “ملعقة كبيرة الحجم”.

كأس كبير من الخل.

ملعقة من البصل البودر “ملعقة صغيرة الحجم”.

ملعقة من الثوم البودر صغيرة الحجم.

ملعقة من الكزبرة الجافة “ملعقة صغيرة الحجم”.

ملعقة بابريكا “ملعقة صغيرة الحجم”.

ملعقة من الكمون المصحون “ملعقة صغيرة الحجم”.

فلفل اسود.

ملح.

زيت نباتى للقلى.

طريقة تحضير الوصفة: