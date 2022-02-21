“سر العيش الفينو” طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في البيت

تعرفي من خلال موقع ثقفني طريقة عمل العيس الفينو مثل المخابز حيث يبحث الكثير من السيدات عن أسهل وافضل طريقة يمكنهم من خلالها عمل العيش الفينو في البيت مثل المخابز خطوة بخطوة بأقل المكونات، ويعد العيش الفينو احد افضل أنواع العيش التي يفضل تناولها الكثير من السيدات والرجال وخاصة الأطفال حيث يتم تحضيره للمدارس لعمل السندوتشات للأطفال.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز

يمكنك عمل العيش الفينو مثل المخابز في البيت بخطوات سهلة وسريعة في البيت وبتكلفة أقل بكثير من الشراء جاهز، ويمكنك تحضيره بكميات كبيرة وبتكلفة بسيطة جداً علي عكس المخابز ويمكنك أتباع الخطوات التالية لعمل العيش الفينو في البيت.

مكونات عمل العيش الفينو

1 كوب ونصف من الحليب السائل.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

أربعة اكواب من الدقيق.

1 زلال بيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

1 صفار بيض.

خطوات تحضير العيش الفينو خطوة بخطوة

احضري وعاء فارغ وضعي به كوب وربع من الحليب السائل ثم اضيفي كل من السكر والخميرة وكوب من الدقيق والحليب البودرة.

الان نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا ونتركها جانبا لمدة 5 دقائق كي تتخمر.

ثم نقوم بإضافة زلال البيض الي المكونات وباقي مقادير المتبقية من الدقيق والزيت والملح ونقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها حتي تتكون عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي بدهن وجه العجينة بالزيت ونقوم بتغطية العجين لمدة ساعة حتي تتخمر ويتضاعف حجمها.

احضري العجين وقومي بتكوير العجين الي كرات متوسطة الحجم وقومي بفرد كرة العجين من خلال النشابة بشكل طولي وقومي بلف العجين علي شكل رول وضعيها في صينية الفرن.

قومي بتكرير العملية حتي تنتهي كمية العجين بالكامل واتركيها لمدة 15 دقيقة.

قومي الان بخلط صفار البيض مع كمية الحليب المتبقية ونقوم بدهن وجه العجين بالخليط.

قومي الان بإدخال الصينية الي الفرن واتركيها حتي يتحمر العيش الفينو وينضج تماما.

بذلك نكون قد انتهينا من تقديم أسهل واسرع طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل خطوة بخطوة وهناك الكثير يبحثون عن طريقة عمل العيش الفينو للشيف حسن حيث يوفر الشيف اسرار رائعة لعمل العيش الفينو مثل المخابز ويمكنك معرفة كافة المقادير والمكونات من خلال الفيديو التالي.