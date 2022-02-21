أسهل وأسرع طريقة لتحضير البقلاوة بالقشطة والمكسرات مثل الجاهزة

طريقة تحضير البقلاوة بالقشطة والمكسرات تعد هذه الحلوى من أشهر الحلويات الشرقية المصرية التى يتم تحضيرها في المناسبات و الاحتفالات كما أنها تقدم دائما في شهر رمضان المبارك، فهناك العديد من الحشوات التي يمكنك أن تقومي بإضافتها في البقلاوة ولكننا اليوم حرصنا على تقديم أسهل وأسرع الطرق لتحضير البقلاوة من المنزل بحشوة اقتصادية ومكوناتها متوفرة في كافة المنازل، كما تتميز البقلاوة بطعمها المميز جدًا و الشهي الذي بعشقة كافة الأجيال الصغير و الكبير.

مقادير البقلاوة بالقشطة و والمكسرات

البقلاوة بالقشطة من الوصفات و الحلويات السهلة و البسيطة والسريعة ومكونات تحضيرها هي:

لفة من الجلاش.

ربع كوب من السمن البلدي.

ربع كوب من الزيت النباتي.

شربات بارد وثقيل.

(الحشوة)

2 كوب من الحليب.

3 معالق من النشا.

ملعقتين من السكر.

ملعقة كبيرة من القشطة البلدي.

التزيين

مكسرات مجروشة.

طريقة تحضير البقلاوة بالقشطة والمكسرات

في البداية نقوم بعمل القشطة نضع في وعاء الحليب والسكر ونقوم بتقليبه مع بعضهم.

بعد ذلك نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يبدأ الحليب بالغليان.

.نقلب النشا في ملعقتين من الماء حتى تذوب النشا.

.نقلب النشا في ملعقتين من الماء حتى تذوب النشا. بالتدريج مع التقليب المستمر نقوم بإضافة خليط النشا على الحليب على نار متوسطة حتى تتماسك القشطة ويصبح قوامها كريمي.

نرفعها من على النار ونقوم بوضع القشطة ونقلبها مع الخليط حتى يمتزجا.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من السمن داخل الصينية.

نخلط السمن مع الزيت، ثم نقوم بتقسيم لفة الجلاش كل قطعتين على حدي.

ندهن كل طبقتين بخليط السمن والزيت من الأسفل و من الداخل.

نأتي بحشو القشطة ونقوم بوضع القشطة على طرف ورق الجلاش ثم نقوم بلفها بشكل مستطيلي كما هو موضح في الصورة.

ثم نقوم بوضعها في الصينية مع ترك مسافة بين كل واحدة و الأخرى و توزيع خليط السمن و الزيت عليها.

نقطعها مثلثات بالعكس بالسكين حاد كما هو موضح في الصورة سوف تحصلين على شكل مثلثات متساوية.