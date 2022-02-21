زيت الزيتون على الموز هتحقق حلمك في ليلة حتي لو عمرك فوق ال 70 سنة هترجعك شباب جربيها فوراً

خلطة الموز وزيت الزيتون من الخلطات الطبيعية التي تساعد على ‏تغذية الشعر بشكل عميق والتخلص من العديد ‏من المشاكل الصحية التي يعاني منها الشعر وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد وصفة الموز حتى نحصل على العديد من الفوائد التي يمكن من خلالها علاج مشاكل الشعر ‏.

‏خلطة الموز وزيت الزيتون

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فيما يلي نتحدث عن المكونات التي يمكن أن نحتاج إليها أثناء إعداد وصفة الموز وزيت الزيتون التي تساعد على حل العديد من المشاكل التي يعاني منها الشعر وذلك لأن هذه المكونات غنية بفيتامين أ فيتامين هـ والعديد من مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الأخرى وفيما يلي نتحدث عن خطوات إعداد هذه الوصفة:

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نحضر حبة من الموز الطازج نبدأ في تقطيع هذا الموز إلى شرائح صغيرة بعد ذلك نضيف ملعقتين من ‏زيت الزيتون ونبدأ في هرس زيت الزيتون والموز معا:

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‏ بعد ذلك نبدأ في تقسيم الشعر إلى مجموعتين وتوزيع الخليط الذي يحتوي على زيت الزيتون والموز على جميع أجزاء الشعر حتى يغطي الشهر كاملا يترك هذا الخليط على الشعر لمدة ‫1\2‬ ساعة بعد ذلك يتم غسله بالماء.‬

فوائد خلطة الموز وزيت الزيتون للشعر

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هذا الخليط يساعد على إعطاء إشارة العديد من العناصر الذي يحتاج إليها البروتينات والزيوت الطبيعية والفيتامينات والمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيليكون.

‏يحمي هذا الخليط الشعر من التقصف كما أنه يحافظ على مرونة الشعر بشكل كبير.

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